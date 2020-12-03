Кредита в 2020 не будет. Жесткая позиция МВФ пойдет на благо всех украинцев, – Нацбанк

По версии представителя НБУ, "оздоровительный эффект" привнесет радикальная рационализация Украиной своих доходов и расходов, в связи с тем, что денег не будет.

Член Совета Нацбанка Виктор Козюк заявил, что Международный валютный фонд изменил свое отношение к Украине, сделав условия кредитования для нее более строгими.

"По процедуре получить транш в этом году скорее всего не получится, потому что должен быть принят бюджет и выполнены структурные маяки, приедет миссия, которая оценит ситуацию и предоставит свой отчет", – сообщил Козюк в интервью украинскому "Интерфаксу".

По его словам, теперь Фонд требует реального, а не формального подхода к проведению реформ: "Мне кажется, что МВФ изменил свое отношение к Украине и теперь акцентирует не в формальном выполнении "маяков", а на том, как это работает на практике, на том, какой реальный смысл закладывают стороны переговоров в те или иные структурные решения".

"Поэтому сейчас переговорная позиция Украины выглядит слабее. Но при этом, думаю, жесткая позиция МВФ самом деле работает на благосостояние всех украинцев, потому что в случае настоящей реализации реформ мы получим лучший результат в будущем", – продолжил представитель Совета Нацбанка.

Как отмечает Козюк, Киев вынужден приспосабливаться к более жестким условиям доступа к международным займам.

"В конце концов, надо раздавать гораздо меньше льгот, потому что за последнее время парламент раздал столько фискальных льгот, что говорить о какой-то реалистичности наполнения бюджета в таких условиях сложно. Поэтому радикальная рационализация доходов и расходов привнесет оздоровительный эффект в рамках приспособления к условиям более жесткого доступа к будущим заимствованиям", – заключил собеседник "ИФ".

Напомним, в настоящее время Кабмин ведет переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), в попытке получить валютный займ в размере 300 млн долларов на "модернизацию системы социальной поддержки населения Украины".