Украина будет просить у МБРР деньги на преодоление последствий пандемии коронавируса

Кредитные средства обещают использовать для модернизации системы социальной защиты.

Кабмин согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), целью которых должно стать заключения соглашения о займе 300 млн долларов. Это решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Деньги предназначены для реализации проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Эта модернизация должна состоять в:

введении чрезвычайных денежных трансфертов для лиц, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

дополнительной поддержке бедных домохозяйств;

укреплении систем и институтов социальной защиты для улучшения ее реагирования в будущем.

Напомним, Министерство финансов сообщило о создании информационно-аналитической системы, которая предназначена для верификации выплат пенсий, субсидий и другой социальной помощи. Она будет собирать информацию из государственных реестров и других источников. Проверка потенциальных получателей госпомощи станет обязательной с 1 января 2021 года.