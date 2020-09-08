Минфин готовится к проверке получателей социальных выплат

Министерство финансов сообщило о создании информационно-аналитической системы, которая предназначена для верификации выплат пенсий, субсидий и другой социальной помощи. Она будет собирать информацию из государственных реестров и других источников.

При обращении потенциального получателя помощи, чиновник соответствующего госоргана будет направлять запрос в эту систему и быстро получать информацию, которая необходима для принятия решения о выплате. Подчеркивается, что данные в системе будут актуальными на момент обращения за помощью.

Сообщается, что система может обеспечить одновременную обработку до 3,5 тысяч запросов на проверку информации. Персональные данные получателей защищены, их обработка проводится автоматически, без человеческого вмешательства.

Минфин также разработал механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты. Это, по мнению министерства, обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между ними.

Подобная система необходима по нескольким причинам. Во-первых, потому что часто решение о назначении помощи принимается очень долго. Во-вторых, потому что в прошлом неоднократно обнаруживали, что помощь получают те, кто ее не должен получать. Например, свыше 32 млн грн государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные. Таковы итоги проверки получателей этого вида социальных выплат в январе 2019 года, результаты которой обнародовало Минсоцполитики. Выявленная сумма составила 3,5% от предоставленной поддержки за упомянутый месяц.

Напомним, 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 закона "О верификации и мониторинге государственных выплат", которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий и других социальных выплат.

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев могут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.