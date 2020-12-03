Минус 1,5 млрд грн в ноябре. План поступлений в Пенсионный фонд хронически не выполняется

ПФУ стал фактически должником Госказначейства, которое финансирует расходы по выплате пенсий в полном объеме, так как это защищенная статья госбюджета.

С начала года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ). В ноябре расхождение с планом составило 1,5 млрд грн.

План по поступлениям ЕСВ удалось выполнить только в январе. Самыми провальными месяцами были апрель и май, когда фонд недосчитался 3,7 и 3,4 млрд грн соответственно.

Поступления от ЕСВ прямо пропорциональны величине фонда оплаты труда легального бизнеса. Поскольку в условиях пандемии коронавируса и карантина размеры этого фонда у большинства компаний и предприятий упали, а кто-то вообще был освобожден от уплаты ЕСВ, то поступления в ПФУ не могли не сократиться.

Источником средств для выплаты пенсий в ПФУ являются собственные доходы фонда (главный из них – поступления от ЕСВ) и дотации из госбюджета.

По состоянию на конец ноября совокупные доходы ПФУ составили 416 млрд грн, расходы – 435 млрд грн. При этом 251 млрд – собственные доходы, 165 млрд грн – средства полученные из госбюджета.

Фактические общие доходы ПФУ в ноябре составили 38,9 млрд грн, а расходы – 40,0 млрд грн. Такое превышение расходов над доходами означает, что ПФУ становится фактически должником Госказначейства, которое должно финансировать расходы по выплате пенсий в полном объеме, так как это защищенная статья госбюджета.

Напомним, на начало декабря общий фонд госбюджета сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане на эту дату 236,9 млрд грн. То, что дефицит оказался меньше запланированного, означает, что многие запланированные бюджетные расходы не были проведены, а доходы оказались выше запланированных.