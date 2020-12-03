Объем проблемных кредитов в банках снижается второй месяц подряд

Основной вклад в это снижение внес Приватбанк, списавший с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов.

За октябрь доля проблемных кредитов (NPL) в целом во всех банках снизилась с 45,6% до 43,4%. В июле 2017 года этот показатель был на историческом максимуме – 58%. Такие данные приводит НБУ.

Доля NPL в банковском секторе продолжает снижаться второй месяц подряд. Главный вклад в это вносит работа государственных банков по очистке своих балансов от проблемных активов. Так в октябре Приватбанк списал с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов. В результате доля проблемных кредитов в этом банке снизилась с 79,2% до 76,7%. В целом в октябре доля NPL в портфелях госбанков снизилась с 43,5% до 42,9%.

В конце июня Совет по финансовой стабильности одобрил представленные госбанками планы работы по сокращению доли NPL. Их объем должен уменьшиться на 305 млрд грн за 3 года. Сейчас в госбанках неработающих кредитов на 342 млрд грн, а во всех банках их 472 млрд грн.

В НБУ подчеркнули, что списание не означает прощения долгов: банки продолжат работу по их взысканию.

Там также сообщили, что утверждение планов работы госбанков по снижению NPL означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, Нацбанк может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе.