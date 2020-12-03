Нацбанк может не реагировать на локдаун учетной ставкой, – член Совета НБУ

В НБУ считают, что локдаун – это шок, который проходит во времени.

Нацбанк может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе.

Такое мнение выразил член Совета НБУ Виктор Козюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он.

Козюк также считает, что властям не нужно переносить введение локдауна на 2021 год.

"Я не уверен, что его (локдаун, – ред.) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.

Отметим, ранее в Нацбанке допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.

В октябре Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

По данным СМИ, вместо локдауна в Украине может быть введен усиленный карантин с 2 по 23 января.