Нацбанк может не реагировать на локдаун учетной ставкой, – член Совета НБУ
В НБУ считают, что локдаун – это шок, который проходит во времени.
Нацбанк может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе.
Такое мнение выразил член Совета НБУ Виктор Козюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он.
Козюк также считает, что властям не нужно переносить введение локдауна на 2021 год.
"Я не уверен, что его (локдаун, – ред.) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.
Отметим, ранее в Нацбанке допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.
В октябре Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%.
Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.
По данным СМИ, вместо локдауна в Украине может быть введен усиленный карантин с 2 по 23 января.