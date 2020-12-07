Нацбанк уже четыре недели подряд не участвует в валютных операциях на межбанке

Курс гривны устанавливался в результате баланса действий только участников валютного рынка.

В период с 30 ноября по 4 декабря Нацбанк не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке (не покупал и не продавал валюту). Такая же ситуация была и на протяжении трех недель до этого.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В результате курс гривны изменялся только под влиянием спроса на иностранную и украинскую валюту со стороны участников рынка.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $4,55 млрд, продал — $3,8 млрд. Чистая покупка составляет $748,8 млн.

Напомним, в ноябре население купило иностранной валюты на $135 млн больше, чем продало. Превышение спроса над предложением отмечено впервые с начала 2020 года.