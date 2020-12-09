Украина получит 640 млн евро на реализацию проектов в области инфраструктуры и транспорта

Значительная часть проектов, финансируемых за счет кредита, нацелены на Восток Украины.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили 9 декабря три кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро.

340 млн евро будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него.

100 млн евро ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, а именно на выполнение ремонтных работ на двух участках автодороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск.

200 млн евро пойдут на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта — трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, ​​а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком.

Европейский инвестиционный банк – это организация долгосрочного кредитования, чьим владельцем являются государства-члены Евросоюза. Он обеспечивает финансирование для надежных и стабильных инвестиционных проектов, способствующих достижению целей политики ЕС. Среди стран Восточного партнерства Украина является основной страной-реципиентом ЕИБ: на нее приходится примерно 50% его кредитной деятельности. Сейчас портфель кредитов и гарантий ЕИБ для Украины составляет 6,83 млрд евро.

Напомним, финансовый договор между Украиной и ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт Украины" был ратифицирован еще в апреле 2017 года, а срок его окончательной реализации – до 14 мая 2023 года. Министерство инфраструктуры тогда сообщало, что ориентировочная общая стоимость проекта составляет около 400 млн евро, на которые планируется приобрести 280 троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов.