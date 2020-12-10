Рост цен к концу года ускорился, – Госстат

Согласно ожиданиям правительства и прогнозам НБУ, эта тенденция сохранится и в начале 2021 года.

Потребительские цены в Украине в ноябре в сравнении октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%.Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В октябре в сравнении с сентябрем цены выросли на 1,0%, а с начала года инфляция составила 2,7%.

Продукты питания за ноябрь в целом подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали овощи – на 9,4%, яйца – на 6,4% и подсолнечное масло – на 6,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь снизились на 2,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 8,0% (газ подорожал на 26,7%).

Напомним, в ноябре Национальный банк улучшил прогноз по инфляции на 2020 год. Он считает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.

Министр экономики Игорь Петрашко в июле называл низкую инфляцию "катастрофой для Украины". Он хотел, чтобы она к концу года хотя бы выросла до целевого показателя НБУ в 4–6%.

В августе премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что при нынешней экономической ситуации в стране для поддержки экспортеров и разогрева экономики желательной является инфляция в пределах 6–7%.

Национальный банк ожидает, что индекс потребительских цен после ускорения в первом квартале 2021 года до 5,6%, по итогам второго выйдет за верхнюю границу целевого диапазона регулятора (6%) и достигнет 6,2%. В третьем квартале инфляция ускорится до 6,9%, а в четвертом замедлится до 6,5%.