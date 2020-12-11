Одесское управление СБУ купило Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,22 млн грн

Авто оборудовано подогревом сидений, аудиосистемой, а узор на ее панели приборов имитирует полудрагоценный камень "Тигровый глаз".

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области через площадку ProZorro совершило приобретение нового автомобиля Toyota Camry 3.5 L, 8AT в комплектации Premium. Сумма сделки достигла почти 1,22 млн грн.

Издание "Наші гроші" сообщает, что сиденья авто будут иметь подогрев и отделку кожей с перфорацией, а ее панель приборов на центральной консоли будет оснащена мультимедийным дисплеем в 7 дюймов и декорирована узором, который имитирует полудрагоценный камень "Тигровый глаз". Также в авто будет аудиосистема и акустическая система GPS. Кроме того, под капотом ее размещено сигнальное громкоговорящее устройство с мощностью 100 вт с управлением на микрофоне. Двигатель будет иметь металлическую защиту.

Примечательно, что комплектация Premium для Toyota Camry является наиболее дорогой. Стоимость ее базовой комплектации — 809 тыс. грн.

Победителем тендера стало ООО "ВиДи Автострада", являющееся официальным дистрибьютором Toyota на территории Украины. Доставить авто в одесское управление СБУ до 20 декабря 2020 года.

Отметим, в ноябре Госбюро расследований провело тендеры, в результате которых приобрело 7 авто Toyota Land Cruiser за общую сумму 8,12 млн грн.

Напомним, в начале ноября Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины планировало купить автомобиль для вице-премьер министра Олега Уруского и 2 автомобиля для "обслуживания госсекретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти". Планировалась сделка на 3 миллиона гривен.

А в октябре прокуратура рассказала, как рейдеры пытались "отжать" половину сайта ProZorro.