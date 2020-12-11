Впервые за три месяца курс доллара опустился ниже 28 гривень

Падение котировок американской валюты ниже отметки в 28 гривен произошло впервые начиная с 10 сентября.

Нацбанк укрепил курс национальной валюты на день открытия следующих торгов, в понедельник, 14 декабря – до 27,9666 грн за доллар.

Таким образом, по состоянию на момент закрытия торгов в пятницу гривна усиливается межбанковском валютном рынке, а доллар, впервые с начала осени, опустился ниже 28 грн. В понедельник торги откроются со следующими курсами:

100 долларов США – 27,96 грн за доллар (минус 11 коп.)

100 евро – 33,89 грн за евро (минус 10 коп.)

100 российских рублей – 3,82 грн за 10 рублей (без изменений)

100 польских злотых – 7,63 грн за злотый (минус 5 коп)

[ + – ] НБУ

Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на данные от дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытии торгов 11 декабря составили 27,95-27,97 грн/$1. При этом, официальный курс на внутреннем рынке в пятницу остается выше 28 гривен и составляет 28,075 грн за доллар.

Напомним, что в предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 декабря, на 3,44 копейки до 28,0750 гривен за доллар США.

Отметим, что с 4 по 11 декабря, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 21,22 коп. до 28,2382 грн/долл, курс покупки понизился на 23,53 коп. до 27,9816 грн/долл, понижаясь вторую неделю подряд после двухнедельного роста до этого.