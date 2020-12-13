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Для катеров ВМС Украины построили плавучий причал за 23,5 млн грн

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Плавучий причал для катеров за 23,5 млн грн, построил завод "Паллада", причал для катеров ВМС
Фото: скриншот | Плавучий причал для катеров за 23,5 млн грн

Длина конструкции — 57 метров. Заказ исполнил херсонский завод "Паллада", который долгие годы не получал госзаказов.

На официальной странице Минобороны в Facebook появилось сообщение касательно того, что для катеров Военно-морских сил Украины завершили строительство плавучего причала "с чрезвычайно крепкого бетона" длиной 57 метров. Стоимость контракта составила 23,5 млн грн.

"Усиливаем возможности Военно-морских сил Украины в Черном море!", — написали в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве сообщили, что конструкцию отправили в порт "Южный", который находится в 30 км от Одессы.

Причал построил Херсонский государственный завод "Паллада", для которого этот контракт стал первым от Минобороны за годы независимости Украины.

В октябре 2020 года тогдашний глава Херсонской ОГА Юрия Гусев сообщал, что этот контракт является "чрезвычайно важным для завода "Паллада", поскольку тот в течение многих лет не получал госзаказов.

В апреле 2011 года Кабмин включил это предприятие в состав концерна "Укроборонпром".

Отметим, в феврале 2019 года гендиректор днепровского ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" рассказывал, что они хотят построить первый в Украине плавучий космодром. По его словам, он общался с представителями херсонской "Паллады", которые выразили готовность к сотрудничеству в этом вопросе. Площадка для запуска ракет могла появиться в Херсоне.

Напомним, в июле 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI вместе с сопутствующим оборудованием.