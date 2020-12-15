Сборы зерновых в 2020 стали худшим за три года, – Минэкономики

Согласно отчету Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства на 14 декабря было собрано 83,8 млн тонн основных культур с площади 24,1 млн га.

Зерновых и зернобобовых культур собрано 65,4 млн тонн, сообщают в пресс-службе Минэкономики.

Сообщается, что нынешний урожай является самым низким за последние три года. Министр экономики так комментирует нынешний урожай:

"2020 год действительно стал турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничний, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовый сбор составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности на внутреннем рынке. Это позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции".

В разрезе культур собрано:

пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

кукурузы – 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;

подсолнечника – 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;

ячменя – 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

сои – 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;

рапса – 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га;

гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;

гречихи – 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;

проса – 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;

сахарной свеклы – 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га.

Для сравнения в прошлом году сборы зерновых составили 75,8 млн тонн, а годом ранее 70,1 млн тонн.

По словам Петрашко Украина в нынешнем году экспортировала 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует плану, заключенному Минэкономики с участниками рынка.

Ранее Игорь Петрашко заявлял, что решение открыть рынок земли правильное.

Также сообщалось, что урожай зерновых культур ниже 68 млн тонн не будет.