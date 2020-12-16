Бюджет на 2021 год: расходы на Офис Президента вырастут почти на 40%, на ГБР – на 67%

Одновременно с этим, рекордное сокращение продемонстрирует Министерство социальной политики.

Согласно принятому во вторник, 16 декабря Бюджету Украины на 2021 год, содержание Офиса президента подорожает для украинских налогоплательщиков на 39%.

"В условиях недостатка денег в бюджете, в частности на закупку вакцины от коронавируса и выплату субсидий, власть не забыла позаботиться о себе и силовых органах", – сообщается в обзоре документа от "Економической правды".

Так, в следующем году расходы на Офис генпрокурора Украины поднимутся на 46%, а дотации на Государственное бюро расследований – взлетят сразу на 67%. Финансирование Секретариата Кабмина дополнительно увеличится на 14,2 млн грн, а Верховной Рады – на 247 млн ​​гривен.

"Даже на Госфискальную службу, которая находится на стадии ликвидации и должна исчезнуть после создания Бюро экономической безопасности, в 2021 году планируют потратить 1,32 млрд грн, что на 42% больше, чем в 2020-м", – говорится в материале "ЕП".

Как сообщает обозреватель издания "Finclub", госбюджет на 2021 год был утвержден с доходами в 1,092 трлн грн и дефицитом в 246,6 млрд гривен, что составляет почти 17,78% от доходной части документа. В связи с этим, Минфин отложил с 1 июля на 1 декабря увеличение минимальной заработной платы с 6 тысяч гривен до 6,5 тысяч гривен.

"Рекордное сокращение по сравнении с бюджетом в первом чтении продемонстрирует Министерство социальной политики (минус 7,8 млрд гривен) за счет уменьшения финансирования Пенсионного фонда (минус 8,5 млрд грн), поскольку отсрочка повышения минимальной зарплаты приведет к аналогичному отсрочки просмотра пенсионных выплат", – отмечает издание.

Министерство развития общин и территорий получит на 4,75 млрд гривен меньше, поскольку почти вдвое – на 4,86 млрд гривен – сократится финансирование Государственного фонда регионального развития.

Кроме того, как мы уже сообщали, на медицину в главном финансовом документе страны заложили 161 миллиард гривен, при том, что Минздрав требовал вдвое больше. В частности, согласно бюджетному кодексу, на здравоохранение должно закладываться не менее 5% от ВВП, однако в итоге нардепы отвели под эту сферу менее 4,5%.