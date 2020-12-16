СМИ сообщили, что главный таможенник Рябикин подал в отставку. Он сам это опроверг

За полтора года в ГТС было уже пять руководителей.

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на информированные источники. За полтора года в ГТС было уже пять руководителей.

После появления этого сообщения Рябикин написал в Facebook: "Видимо кому-то очень хочется, что бы я побыстрее ушел… но придется потерпеть".

Рябикин был назначен на должность около месяца назад. Перед этим он выиграл конкурс на пост главы ГТС.

После своего назначение он говорил в интервью, что для налаживания работы таможни нужно установить четкие принципы и правила, а чтобы побороть контрабанду, нужно время.

Он также отметил, что после назначения ему сообщили о "четкой вертикали взаимодействия всех правоохранительных органов". "Сегодня ее не видно, потому что нет стержня в виде таможни, вокруг которого эта тематика должна быть объединена. Мол, будет стержень — будет синхронизация и единство. Посмотрим. Не будет – попрощаемся", – говорил Рябикин.

До назначения в ГТС Рябикин возглавлял аэропорт "Борисполь". В 2017 году у него возник конфликт с тогдашним министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, тот даже подал представление на увольнение гендиректора аэропорта. Но премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что Рябикин должен довести до конца переговоры с лоукостом Ryanair.

Напомним, Кабмин на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя ГТС. Временно исполнение обязанностей председателя было возложено на заместителя главы ГТС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

Павлу Рябикину 55 лет, он уроженец Киева. Трижды избирался народным депутатом Украины (в 2000– 2002 и в 2002–2005 годах как беспартийный, в 2012–2014 годах — от партии "УДАР"). В 2005–2006 годах был заместителем министра транспорта и связи. С 2009 по 2010 год – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. А в 2014–2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.