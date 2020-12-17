Стоимость Bitcoin установила исторический рекорд

Предыдущий рекорд был установлен ровно три года назад.

Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin поднялся до $22 232, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.

Reuters пишет, что рост курса Bitcoin совпал с падением золота в последние месяцы.

"Некоторых инвесторов, таких как хедж-фонды и семейные офисы, ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить ряд из этих проблем", — пишет агентство.

Всего с начала года Bitcoin подорожал на более чем на 170% на фоне большого спроса инвесторов.

Ровно три года назад, 17 декабря 2017 года, котировки первой криптовалюты установили предыдущий рекорд, после чего начался обвал, пишет Forklog.

Напомним, издание Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, опубликовало новость о том, что компания Facebook планирует выпустить криптовалюту Libra уже в январе 2021 года.

Пока Libra будет прикреплена только к доллару США, а позже ее привяжут и к евро, и к мультивалютному токену, и к другим валютам. Что касается даты выпуска, то пока что на этот счет ничего не известно, так как швейцарский регулятор Finma пока не одобрил выпуск криптовалюты. Однако источники утверждают, что в январе 2021 года официальному подтверждению быть, тем более, что с момента подачи заявки прошло уже полгода. Тем не менее, в Finma от комментарием отказались.