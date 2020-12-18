Милованов: За следующие 5 лет исчезнет 1 млн рабочих мест, но экономика продолжит развиваться

По мнению экс-министра, в первую очередь начнут расти отрасли, связанные с автоматизацией, роботизацией и цифровыми изменениями.

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а ныне внештатный советник руководителя Офиса президента (ОП) Тимофей Милованов в интервью Фокусу рассказал о перспективах развития экономики Украины в период коронакризиса.

Так, несмотря на новые реалии в связи с пандемией, он считает, что в следующем году Украину ждет экономический рост.

"Экономика уже перестроилась под новые реалии, поэтому продолжит развиваться", – сказал Милованов.

По его мнению, в первую очередь начнут расти отрасли, которые связаны с автоматизацией, роботизацией, долгосрочными цифровыми изменениями.

"К примеру, офис – это уже старая школа, с началом весеннего карантина многие начали работать дистанционно. Раньше даже не было такого понимания, как удалённая работа, я пытался это менять, предлагал изменения в Трудовой кодекс. Но именно коронавирус заставил частично переписать законодательство. И это не конец, изменения продолжатся. Коронакризис ускорил процесс цифровизации", – сказал Милованов.

При этом, он отметил, что в ближайшие пять лет около одного миллиона человек потеряют работу.

"Если вы что-то делали молотком, то теперь для этого есть робот, а вы должны кодировать программу и ставить ему задачи. Мы подсчитали, что за следующие пять лет исчезнет 1 млн рабочих мест. Эти люди или останутся без работы, или вынуждены будут адаптироваться к новым требованиям", – сказал Милованов.

Он перечислил категории, которые входят в эту группу риска, а именно: служащие, связанные с информацией, должности, обслуживающие клиентов, работники, оказывающие персональные и защитные услуги, рабочие, обслуживающие машины, сборщики машин и другие.

В то же время, по его словам, будут умножаться новые типы рабочих мест, требующие цифровых навыков.

Милованов также отметил, что сейчас определить, какие отрасли экономики должны стать приоритетными в следующем году.

"Здесь не угадаешь – мир и рынки покажут. Для Украины самое главное — работать над эффективностью судебной власти, искоренять государственную коррупцию, не создавать барьеры для бизнеса. Роль государства в этом случае – обеспечивать инфраструктуру и прозрачные правила игры для развития бизнеса", – сказал внештатный советник руководителя ОП.

Напомним, Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не сможет получить новый финансовый транш от Международного валютного фонда.