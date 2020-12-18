Милованов: без транша МВФ Украине придется урезать госрасходы

Экс-министр экономики считает, что для успешного сотрудничества с МВФ, необходимо лишь сохранить начатые реформы.

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а ныне внештатный советник руководителя Офиса президента (ОП) Тимофей Милованов в интервью Фокусу рассказал о перспективах сотрудничества с МВФ и зависимости экономики Украины от получения траншей фонда.

По его мнению отношения Украины с фондом рабочие, хотя проблемы борьбы с коррупцией, а также действия Конституционного Суда и парламента, мешают их развивать.

"Нельзя сказать, что отношения ухудшились или улучшились, нет таких понятий. Это не отношения внутри семьи. МВФ всегда со всеми сотрудничает. Здесь нужно говорить о конкретном: когда мы сможем получить транш. Есть надежда, что деньги придут в первом квартале 2021 года, если не возникнут дополнительные сюрпризы с антикоррупционными проблемами, Конституционным Судом или в парламенте, если будет принят более-менее реалистичный бюджет и не появятся трудности с Национальным банком", – сказал Милованов.

Он добавил, что для того, чтобы продолжать успешно сотрудничать с МВФ, необходимо лишь сохранить начатые реформы.

"У нас сейчас программа относительно простая – это stand-by agreement. Она не требует каких-то суперреформ. Необходимо лишь не сворачивать уже начатые реформы да плюс разумное поведение правительства и парламента", – сказал Милованов.

При этом, он считает, что если Украина не получит транш МВФ в начале следующего года, экономика устоит и страну не ждет дефолт.

"Макроэкономическая ситуация у нас хорошая. Потому что у нас есть большие резервы, низкая инфляция", – казал Милованов, добавив, что для того, чтобы был дефолт, необходимо "поработать в обратном направлении".

Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не сможет получить новый финансовый транш от Международного валютного фонда.