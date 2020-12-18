Новый рекорд: пятнадцатый завод "Укрспирта" продали за 234 млн грн

В торгах участвовали восемь компаний, цена объекта в их процессе выросла в 10 раз.

Фонд госимущества (ФГИ) на приватизационном аукционе продал Вишняковский спиртзавод. Это уже 15-й актив "Укрспирта", выставленный на приватизацию.

За покупку на торгах боролись восемь компаний. В процессе аукциона цена выросла с начальной 22,4 млн грн до 234 млн грн. "Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов: и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта", – говорится в сообщении ФГИ.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации завода будет считаться официально завершенным.

Если он откажется это сделать, то лишится гарантийного взноса, размер которого составляет 2 429 196 грн. Право на приобретение объекта перейдет к участнику, который завершил аукцион на втором месте. Если и он откажется от покупки, то завод будет в кратчайшие сроки повторно выставлен на аукцион (без изменения стартовой цены).

Напомним, всего государство намерено продать 41 спиртзавод, которые входят в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов концерна "Укрспирт".

Новые правила деятельности в сфере производства и обращения спирта вступили в силу с 1 июля 2020 года. Полное открытие рынка состоится в несколько этапов: