Бюджет на 2021 год построен на оптимистическом сценарии и может быть пересмотрен – НБУ

Если Украине задержат внешнее макро-кредитование, то бюджет на следующий год придется пересмотреть.

Национальный банк Украины опубликовал "Отчет о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года, в котором предупреждает украинские банки и Кабинет министров Украины о возможных экономических рисках в новом году.

"Выплаты по валютному госдолгу в 2021-2022 годах превысят 17 млрд долларов. Возможность финансирования дефицита бюджета 2021 будет зависеть от доступа к кредитов международных финансовых организаций и внешних частных рынков капитала", – сообщается в презентации НБУ.

Таким образом, согласно анализу регулятора, способность правительства профинансировать расходную часть бюджета будет напрямую зависеть от доступа к займам на внешних рынках и займам от МФО. При этом, чистый объем заимствований должен составить 233.4 млрд гривен, из которых 55% – это ОВГЗ.

"Привлечение таких значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно заявлял, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета через увеличение портфеля правительственных ценных бумаг", – сообщается в обзоре НБУ.

Кроме того, по данным Нацбанка, также высокими являются риски роста гарантированного государством долга: "Высоки риски новой волны пандемии, преждевременного прекращения стимулирующих мероприятий, в частности из-за стремительного роста государственного долга".

"Банки должны готовиться к снижению доходности и введение новых требований к капиталу", – отмечается в презентации регулятора

При этом, передают в Нацбанке, на данный момент невозможно в полной оценить мере кредитные риски, которые готовит украинцам следующий год: "Потребительское кредитование растет, однако темпы остаются ниже, чем до кризиса. Пик просрочки платежей по кредитам истек, однако часть кредитного риска будет признана лишь в начале 2021 года".

Также регулятор сообщил, что с своем исследовании использовал "улучшенную" методологию расчета Индекса финансового стресса (ИФН) для Украины, по пяти субиндексам: банковский сектор, домашние хозяйства, корпоративный сектор, государственные ценные бумаги и валюта.

При этом, каждому отдельному субиндексу присваивается значение, "которое отражает влияние каждого рынка на финансовую систему", а также "соответствуют консенсусу финансовых экспертов и делает его более привлекательным для принятия политических решений".

Ранее Фокус разбирался в том, что изменилось в проекте бюджета-2021 ко второму чтению, и за что голосовал парламент, принимая его, а также в том, будет ли теперь доволен МВФ.