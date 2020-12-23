В Кабмине определились, сколько водителям придется отдать за проезд по платным дорогам

Стоимость проезда составит от 80 копеек до 4,5 грн за километр

Кабинет министров Украины утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Решение было принято на заседании правительства 23 декабря.

Согласно постановлению, один километр проезда по такой дороге обойдется от 0,023 евро до 0,133 (0,8 – 4,5 грн.) в зависимости от типа транспорта.

Проезд грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн обойдется в € 0,045 за километр (1,54 грн).

Водители грузовых автомобилей и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн должны будут заплатить € 0,133 за километр (4,55 грн).

Так, для владельцев мотоциклов с прицепом или коляской, легковых автомобилей, в том числе с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн тариф составит € 0,023 за километр (по среднему курсу евро на 23 декабря 34,21 грн это – 0,79 грн).

Фото: Кабинет Министров Украины

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что Украине в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.

Сам министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют сделать платными трассы Львов-Краковец, киевскую Кольцевую и Белая Церковь-Киев.

По оценкам ведомства, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить €50 млрд.