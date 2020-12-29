Инфляция грядет? Как изменились цены на продукты в 2020-м и что ждет украинцев дальше
Пандемия, карантин и довольно сдержанный спрос повлияли на динамику цен в Украине. Галопирующей инфляции нет, так что новогодний и рождественский стол в этом сезоне обойдется почти в ту же сумму, что и год назад. Но что будет с ценами потом?
По итогам ноября, согласно данным Госстата, индекс потребительских цен подрос на 1,3%. Причин ускорения инфляции несколько. Прежде всего, повлиял рост стоимости природного газа для населения и отопления. Кроме того, среди причин – сезонный рост цен на овощи. "Учитывая эффект низкой базы, в годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8%, приблизившись к целевому диапазону 5 +/- 1%, определенному "Основными принципами денежно-кредитной политики". Базовый индекс потребительских цен, который отражает, прежде всего, влияние факторов спроса, вырос за месяц на 0,7% и на 3,9% за текущий год", — отметил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Куда идут цены в Украине в преддверии Нового года, и каков прогноз уровня инфляции на следующий год?
Продуктовая корзина
Как выяснил Фокус, в конце декабря 2020 года цены на многие продукты питания в крупных супермаркетах Киева остаются на уровне декабря-2019, а иногда цены на ряд продуктов даже ниже прошлогодних, что объясняется несколькими факторами. Среди них – огромное количество акционных предложений, в рамках которых стандартные цены маркетов снижаются на 10-15%. Также на стоимость влияет фактор спроса, который в период пандемии частично просел. В то же время, обилие предложения продуктовых позиций в декабре сделало невозможным даже резкий рост цен на овощи (огурцы и помидоры). "В отличие от других стран, где продовольственная инфляция была относительно высокой из-за неэластичного спроса, в Украине рост цен на продовольственные товары были на удивление слабым в основном из-за значительного предложения овощей и других продуктов питания", — говорится в макроэкономическом обзоре группы ICU. На слабый рост цен также влияли умеренные колебания на валютном рынке. Например, с 1 по 24 декабря гривне удалось на межбанке укрепиться на 0,7 п.п. до 28,35 грн./долл. (1 декабря курс был на отметке 28,56 грн./долл.).Важно
Как выяснил Фокус, проанализировав цены одной крупной сети супермаркетов, в конце декабря мясо (в частности, свинину и курицу) можно приобрести по ценам конца 2019 года, а по некоторым позициям мясной продукции цены если и выросли, то весьма умеренно. К примеру, если год назад куриное филе было в продаже по цене 99 грн./кг, то сейчас – 119 грн./кг. Но если в сети есть акция, то цена филе вполне может быть снижена до 90-95 грн. за кг. После мониторинга цен выяснилось, что существенно изменились цены лишь на несколько категорий. Например, выросла цена свежей рыбы – карп подорожал с 76 грн./кг до 83,49 грн./кг. Также в 2020 году подорожало подсолнечное масло – с 27-30 грн./литр до 37-45 грн./литр. Ощутимо подорожала и не продуктовая группа – табачные изделия – в среднем за год цена сигарет выросла на 22%. А вот алкоголь, где в последние годы заметен наплыв недорогого импорта, не подорожал. А некоторые позиции украинского пива и вина и вовсе просели в цене в среднем на 10%. Сказывается рост конкуренции. Молочная продукция, сыры, колбасные изделия в декабре 2020 года по ценам остаются на уровне декабря 2019 года (плюс-минус 5-8% в зависимости от торговой марки). Так что в целом новогодний чек в супермаркете нынче может не только не напугать покупателя, но даже порадовать (см. таблицу).
Как изменилась цена новогодней корзины с продуктами*
|
Что в корзине
|
Цена в декабре 2019, грн.
|
Цена в декабре 2020, грн.
|
Свиная вырезка (1 кг)
|
159
|
154
|
Свежий карп (0,8 кг)
|
87,2
|
95,2
|
Слабосоленый лосось (0,3 кг)
|
182
|
173
|
Ветчина (0,5 кг)
|
129,5
|
94,5
|
Колбаса "Московская"
(0,5 кг)
|
174,5
|
199,5
|
Сыр твердый производства Украина
(0,5 кг)
|
124,5
|
129,5
|
Апельсины (1 кг)
|
33
|
34,99
|
Помидоры (1 кг)
|
55
|
39,99
|
Огурцы (1 кг)
|
88
|
55
|
Бананы (1 кг)
|
29
|
22
|
Игристое вино производства Украина
|
96
|
129
|
Сухое вино производства Украина
|
63
|
78
|
ИТОГО
|
1220,7
грн.
|
1204,68
грн.
*на основе цен одной из крупнейших сетей супермаркетов Киева, сбор и анализ данных – Фокус.
Инфляция 2020
По итогам 2020 года эксперты прогнозируют рост индекса потребительских цен на 4,5-5%. Хотя в осеннем прогнозе МВФ по итогам 2020 года предполагается для Украины инфляция на уровне 3,2%.
В "Инфляционном отчете" НБУ за ноябрь отмечается тенденция к ускорению роста цен. Что связано с несколькими факторами. "Высокие цены на сырье (мука, масло, сахар) и энергетические ресурсы, а также эффекты переноса от ослабления гривны ускорили подорожание макаронных и мучных изделий. В связи с ослаблением гривны высокими темпами дорожали продукты из рыбы, безалкогольные напитки, пряности, а также замедлилось падение цен на сухофрукты. Рост производственных затрат также сказался на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и кисломолочных продуктов. Зато значительное импортное предложение замедлила рост цен на сыры (46% г/г)", — говорится в отчете Нацбанка.
В целом в НБУ указывают на несколько ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен. Это, в частности, ослабление гривны в предыдущие месяцы, ухудшение девальвационных ожиданий и значительный потребительский спрос.
Карантин "выходного дня" повлиял на доходность малого бизнеса, и в Нацбанке указывают на увеличение стоимости услуг предприятий. Растут цены на медицинские услуги, что, естественно, объясняется продолжающейся пандемией коронавируса, а значит, и высоким спросом. "Уменьшение количества клиентов при одновременном росте производственных расходов привело к дальнейшему удорожанию стоимости услуг салонов красоты, нотариусов и курсов водителей. Ухудшение эпидемической ситуации ускорило рост цен на консультативные медицинские услуги и страхование здоровья", — дают несколько парадоксальное пояснение в Нацбанке. Эксперты регулятора также констатировали снижение темпов роста цен на услуги общепита, кинотеатров и гостиниц. На ценовую динамику, конечно же, повлиял и мировой рост стоимости нефти – практически на всех АЗС цена топлива в ноябре и декабре поползла вверх, достигнув 26 декабря уровня 26,8-30 грн./литр (А-95).
Какие цены ждут украинцев в 2021-м
В МВФ считают, что в 2021 году инфляция в Украине достигнет 6%. В НБУ считают, что инфляция в следующем году ускорится до 6,5%. Экономические эксперты также предполагают, что рост цен ускорится в 2021 году. "Инфляция, скорее всего, будет продолжать расти в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что она будет колебаться около 6% верхнего предела целевого диапазона в течение большей части 2021 года. В это ускорение инфляции мы закладываем не только затухающие эффекты низкой месяц к месяцу инфляции в начале 2020 г., но и быстрое восстановление реальной заработной платы и розничной торговли, повышение минимальной заработной платы на 20% в январе, рост мировых цен на сырьевые товары, в том числе, цены на продукты питания, продолжающийся рост цен на энергоносители и их перенос на внутренние цены на топливо, газ и коммунальные услуги", — объясняют аналитики группы ICU. По их мнению, в следующем году править ценами будет несколько факторов, в частности, они будут сдерживать рост цен.
"Во-первых, более строгие карантинные меры будут сдерживать рост цен, особенно для контактных услуг, одежды и обуви. Во-вторых, мы улучшили наши оценки относительно курса гривны с учетом более мягких финансовых условий для развивающихся стран, и более благоприятных условий торговли. В-третьих, недополучение официального финансирования и ограниченная возможность заимствования средств на внутреннем рынке удерживает правительство от значительных фискальных расходов в конце года. В-четвертых, правительство отложило с июля на декабрь 2021 следующий этап повышения минимальной заработной платы до 6,5 тыс грн. И наконец, мы отмечаем взвешенную монетарную политику НБУ и низкую вероятность существенного монетарного ослабления в следующем году", — перечисляют аналитики ICU ключевые факторы, что будут влиять на инфляцию в 2021 году.
Если нынешние прогнозы экономистов будут реализованы без вмешательства форс-мажоров, то в 2021 году рост индекса потребительских цен будет действительно умеренным и понятным, а цифра 6-6,5% по итогам года пока кажется вполне реалистичной. Однако риск-факторы могут сыграть на повышение индекса потребительских цен. В частности, речь идет о возможной девальвации гривны до уровня 29,3-30 грн./долл. в первой половине 2021 года. Также среди риск-факторов – цены на мировых сырьевых рынках, например, рынках нефти и газа. Еще один фактор – рост стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. Это все способно подтолкнуть индекс потребительских цен до 7-8% по итогам 2021 года.
Как менялся индекс потребительских цен в Украине
*данные Госстата