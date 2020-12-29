Инфляция грядет? Как изменились цены на продукты в 2020-м и что ждет украинцев дальше

Пандемия, карантин и довольно сдержанный спрос повлияли на динамику цен в Украине. Галопирующей инфляции нет, так что новогодний и рождественский стол в этом сезоне обойдется почти в ту же сумму, что и год назад. Но что будет с ценами потом?

По итогам ноября, согласно данным Госстата, индекс потребительских цен подрос на 1,3%. Причин ускорения инфляции несколько. Прежде всего, повлиял рост стоимости природного газа для населения и отопления. Кроме того, среди причин – сезонный рост цен на овощи. "Учитывая эффект низкой базы, в годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8%, приблизившись к целевому диапазону 5 +/- 1%, определенному "Основными принципами денежно-кредитной политики". Базовый индекс потребительских цен, который отражает, прежде всего, влияние факторов спроса, вырос за месяц на 0,7% и на 3,9% за текущий год", — отметил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Куда идут цены в Украине в преддверии Нового года, и каков прогноз уровня инфляции на следующий год?

Продуктовая корзина

Как выяснил Фокус, в конце декабря 2020 года цены на многие продукты питания в крупных супермаркетах Киева остаются на уровне декабря-2019, а иногда цены на ряд продуктов даже ниже прошлогодних, что объясняется несколькими факторами. Среди них – огромное количество акционных предложений, в рамках которых стандартные цены маркетов снижаются на 10-15%. Также на стоимость влияет фактор спроса, который в период пандемии частично просел. В то же время, обилие предложения продуктовых позиций в декабре сделало невозможным даже резкий рост цен на овощи (огурцы и помидоры). "В отличие от других стран, где продовольственная инфляция была относительно высокой из-за неэластичного спроса, в Украине рост цен на продовольственные товары были на удивление слабым в основном из-за значительного предложения овощей и других продуктов питания", — говорится в макроэкономическом обзоре группы ICU. На слабый рост цен также влияли умеренные колебания на валютном рынке. Например, с 1 по 24 декабря гривне удалось на межбанке укрепиться на 0,7 п.п. до 28,35 грн./долл. (1 декабря курс был на отметке 28,56 грн./долл.).

Важно

Девальвация на носу. Почему "скачет" курс гривны и сколько будет стоить доллар в 2021

Как выяснил Фокус, проанализировав цены одной крупной сети супермаркетов, в конце декабря мясо (в частности, свинину и курицу) можно приобрести по ценам конца 2019 года, а по некоторым позициям мясной продукции цены если и выросли, то весьма умеренно. К примеру, если год назад куриное филе было в продаже по цене 99 грн./кг, то сейчас – 119 грн./кг. Но если в сети есть акция, то цена филе вполне может быть снижена до 90-95 грн. за кг. После мониторинга цен выяснилось, что существенно изменились цены лишь на несколько категорий. Например, выросла цена свежей рыбы – карп подорожал с 76 грн./кг до 83,49 грн./кг. Также в 2020 году подорожало подсолнечное масло – с 27-30 грн./литр до 37-45 грн./литр. Ощутимо подорожала и не продуктовая группа – табачные изделия – в среднем за год цена сигарет выросла на 22%. А вот алкоголь, где в последние годы заметен наплыв недорогого импорта, не подорожал. А некоторые позиции украинского пива и вина и вовсе просели в цене в среднем на 10%. Сказывается рост конкуренции. Молочная продукция, сыры, колбасные изделия в декабре 2020 года по ценам остаются на уровне декабря 2019 года (плюс-минус 5-8% в зависимости от торговой марки). Так что в целом новогодний чек в супермаркете нынче может не только не напугать покупателя, но даже порадовать (см. таблицу).

Как изменилась цена новогодней корзины с продуктами*

Что в корзине Цена в декабре 2019, грн. Цена в декабре 2020, грн. Свиная вырезка (1 кг) 159 154 Свежий карп (0,8 кг) 87,2 95,2 Слабосоленый лосось (0,3 кг) 182 173 Ветчина (0,5 кг) 129,5 94,5 Колбаса "Московская" (0,5 кг) 174,5 199,5 Сыр твердый производства Украина (0,5 кг) 124,5 129,5 Апельсины (1 кг) 33 34,99 Помидоры (1 кг) 55 39,99 Огурцы (1 кг) 88 55 Бананы (1 кг) 29 22 Игристое вино производства Украина 96 129 Сухое вино производства Украина 63 78 ИТОГО 1220,7 грн. 1204,68 грн.

*на основе цен одной из крупнейших сетей супермаркетов Киева, сбор и анализ данных – Фокус.

Инфляция 2020

По итогам 2020 года эксперты прогнозируют рост индекса потребительских цен на 4,5-5%. Хотя в осеннем прогнозе МВФ по итогам 2020 года предполагается для Украины инфляция на уровне 3,2%.

В "Инфляционном отчете" НБУ за ноябрь отмечается тенденция к ускорению роста цен. Что связано с несколькими факторами. "Высокие цены на сырье (мука, масло, сахар) и энергетические ресурсы, а также эффекты переноса от ослабления гривны ускорили подорожание макаронных и мучных изделий. В связи с ослаблением гривны высокими темпами дорожали продукты из рыбы, безалкогольные напитки, пряности, а также замедлилось падение цен на сухофрукты. Рост производственных затрат также сказался на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и кисломолочных продуктов. Зато значительное импортное предложение замедлила рост цен на сыры (46% г/г)", — говорится в отчете Нацбанка.

[ + – ] Были бы деньги. Стоимость новогодней корзины продуктов осталась на уровне декабря 2019-го

В целом в НБУ указывают на несколько ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен. Это, в частности, ослабление гривны в предыдущие месяцы, ухудшение девальвационных ожиданий и значительный потребительский спрос.

Карантин "выходного дня" повлиял на доходность малого бизнеса, и в Нацбанке указывают на увеличение стоимости услуг предприятий. Растут цены на медицинские услуги, что, естественно, объясняется продолжающейся пандемией коронавируса, а значит, и высоким спросом. "Уменьшение количества клиентов при одновременном росте производственных расходов привело к дальнейшему удорожанию стоимости услуг салонов красоты, нотариусов и курсов водителей. Ухудшение эпидемической ситуации ускорило рост цен на консультативные медицинские услуги и страхование здоровья", — дают несколько парадоксальное пояснение в Нацбанке. Эксперты регулятора также констатировали снижение темпов роста цен на услуги общепита, кинотеатров и гостиниц. На ценовую динамику, конечно же, повлиял и мировой рост стоимости нефти – практически на всех АЗС цена топлива в ноябре и декабре поползла вверх, достигнув 26 декабря уровня 26,8-30 грн./литр (А-95).

Какие цены ждут украинцев в 2021-м

В МВФ считают, что в 2021 году инфляция в Украине достигнет 6%. В НБУ считают, что инфляция в следующем году ускорится до 6,5%. Экономические эксперты также предполагают, что рост цен ускорится в 2021 году. "Инфляция, скорее всего, будет продолжать расти в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что она будет колебаться около 6% верхнего предела целевого диапазона в течение большей части 2021 года. В это ускорение инфляции мы закладываем не только затухающие эффекты низкой месяц к месяцу инфляции в начале 2020 г., но и быстрое восстановление реальной заработной платы и розничной торговли, повышение минимальной заработной платы на 20% в январе, рост мировых цен на сырьевые товары, в том числе, цены на продукты питания, продолжающийся рост цен на энергоносители и их перенос на внутренние цены на топливо, газ и коммунальные услуги", — объясняют аналитики группы ICU. По их мнению, в следующем году править ценами будет несколько факторов, в частности, они будут сдерживать рост цен.

[ + – ] Затишье перед бурей. Маховик инфляции в 2021-м могут запустить рост цен на электроэнергию, а также подорожание газа и бензина Фото: Getty Images

"Во-первых, более строгие карантинные меры будут сдерживать рост цен, особенно для контактных услуг, одежды и обуви. Во-вторых, мы улучшили наши оценки относительно курса гривны с учетом более мягких финансовых условий для развивающихся стран, и более благоприятных условий торговли. В-третьих, недополучение официального финансирования и ограниченная возможность заимствования средств на внутреннем рынке удерживает правительство от значительных фискальных расходов в конце года. В-четвертых, правительство отложило с июля на декабрь 2021 следующий этап повышения минимальной заработной платы до 6,5 тыс грн. И наконец, мы отмечаем взвешенную монетарную политику НБУ и низкую вероятность существенного монетарного ослабления в следующем году", — перечисляют аналитики ICU ключевые факторы, что будут влиять на инфляцию в 2021 году.

Если нынешние прогнозы экономистов будут реализованы без вмешательства форс-мажоров, то в 2021 году рост индекса потребительских цен будет действительно умеренным и понятным, а цифра 6-6,5% по итогам года пока кажется вполне реалистичной. Однако риск-факторы могут сыграть на повышение индекса потребительских цен. В частности, речь идет о возможной девальвации гривны до уровня 29,3-30 грн./долл. в первой половине 2021 года. Также среди риск-факторов – цены на мировых сырьевых рынках, например, рынках нефти и газа. Еще один фактор – рост стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. Это все способно подтолкнуть индекс потребительских цен до 7-8% по итогам 2021 года.

Как менялся индекс потребительских цен в Украине

*данные Госстата