Меньше России, меньше ЕС. Где украинские экспортеры нашли рынки сбыта в 2020

Кто спас украинскую экономику в 2020 году и за счет чего Украине удалось резко улучшить торговый баланс, рассказывает Фокус.

Как ни парадоксально, в кризисном 2020-м в Украине улучшился торговый баланс, который традиционно страдает от дефицита (превышение импорта над экспортом). За 10 месяцев дефицит торговли товарами сузился до $4,8 млрд по сравнению с $11,6 млрд в соответствующем периоде прошлого года. А вместе с услугами дефицит за аналогичный период составил $1 млрд против $10,4 млрд годом ранее.

Подобная ситуация объясняется неравномерным сокращением импорта и экспорта. Из-за введения карантина спрос на импортные товары и услуги, особенно туристические путешествия и авиаперелеты, заметно снизился. Кроме того, резко упали цены на импортируемые нефть и ее продукты, природный газ. В результате за 10 месяцев 2020 года импорт товаров снизился на 17,5%.

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Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента ИК Eavex Capital, одним из заметных проявлений этой тенденции считает дальнейшее снижение объемов импорта из России, который в денежном выражении упал в 1,6 раза — до 8,6% в общем объеме импорта. Отразились на показателях и настроения бизнеса — не лучшее время для инвестиций в основные средства, что повлияло на объем импорта оборудования и транспорта. "Жесткий карантин в первом полугодии привел к снижению деловой активности. А это значит, что многие компании пересмотрели инвестиционные планы", — говорит Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating. Снижался и импорт товаров для населения — сказалось резкое падение потребительского спроса в период карантина.

И все же на внешних рынках в 2020 году условия для украинских экспортеров оказались благоприятными. Поэтому экспорт товаров за январь — октябрь просел только на 5,2%.

Еда в цене

В условиях пандемии коронавируса в мире сохраняется устойчивый спрос на продовольствие — главной статьи экспорта Украины. За 10 месяцев текущего года объем поставок за рубеж продовольственных товаров составил около $17,6 млрд — 48,4% от всей экспортной выручки государства.

Цены на продовольствие в 2020-м выросли, чему есть объяснение. Например, в начале года на спрос на зерновые (и их стоимость) повлияли экспортные ограничения, которые вводили некоторые страны. В дальнейшем на ценовую динамику влияло ухудшение прогнозов по урожаю. Если в начале года пшеница на мировом рынке торговалась по $550/бушель, то осенью цена достигла 632, а 17 декабря — $604/бушель (данные Bloomberg).

Руда и металл

Значительный объем экспортной выручки Украине приносят металл и руда. "Наиболее благоприятная ситуация на внешних рынках сложилась у украинских производителей железной руды. Глобальные цены на руду марки 62% Fe подскочили почти на 60%, до уровня $150/т", — говорит Дмитрий Чурин.

По оценкам НБУ, рост цен на руду спровоцирован значительным спросом на нее со стороны Китая на фоне проблем с поставками руды из Австралии и Бразилии. Этим воспользовались украинские экспортеры и за 10 месяцев 2020 года нарастили экспорт на 10,2%.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Для металлургов ситуация выглядела сложнее. Снижение экономической активности во всем мире на фоне эпидемии коронавируса во втором квартале привело к падению мировых цен на металл. Но и здесь экспортерам помог Китай, который восстанавливался быстрыми темпами благодаря масштабным инфраструктурным проектам.

В результате, по данным НБУ, физические объемы экспорта черных металлов за 10 месяцев ­2020-го не изменились, хотя из-за снижения цен экспорт в денежном выражении сократился на 15,8%. Однако в ICU прогнозируют, что за счет динамики в IV квартале среднегодовые цены на сталь по сравнению с 2019 годом практически не изменятся.

Химическая промышленность Украины выиграла за счет существенного снижения стоимости природного газа — важного компонента в производственном цикле. Благодаря этому экспорт химпрома вырос на 6,1%.

IT идет в рост

По словам Александра Мартыненко, главы департамента группы ICU по корпоративному анализу, несмотря на ухудшение конъюнктуры IT-рынка из-за пандемии, услуги экспортеров этого сектора продолжают пользоваться высоким спросом. По итогам 2020 года рост их экспортной выручки замедлится, но имеет шансы достичь 20%. Одним из двигателей рынка стало ускорение диджитализации бизнеса, которому пришлось искать механизмы для организации дистанционной работы в период карантина.

Благодаря росту экспорта IT-услуг на фоне приостановки выездного туризма профицит торговли услугами за 10 месяцев увеличился до $3,8 млрд, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $1,2 млрд (данные НБУ).

От Европы — к Азии

Эпидемия коронавируса оказала влияние и на географию украинского экспорта. "В 2020 году ощутимо выросла выручка от экспорта в Китай в сегменте железорудной продукции. Также значительным спросом китайских покупателей пользовалась продукция украинских аграриев, — говорит Мартыненко. — В то же время физические объемы экспорта железной руды и стали на европейский рынок значительно упали".

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В результате акценты экспортеров смещаются в сторону Азии. По данным НБУ, ее доля в географической структуре экспорта увеличилась до 40,1% по сравнению с 32,2% в 2019 году. А вот доля стран ЕС уменьшилась до 32,4% с 38,4%.

Причина такого поворота проста: рынок Китая после коронакризиса уже во втором квартале 2020 года восстановился до докарантинного уровня, чего не скажешь о европейских партнерах. "Вызовом для украинских экспортеров во время пандемии стало резкое сужение внешнего спроса со стороны основных торговых партнеров, прежде всего стран ЕС. Однако в таких условиях экспортеры продемонстрировали гибкость и смогли воспользоваться окнами возможностей", — заключают в Нацбанке.