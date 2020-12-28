В госбюджет-2021 дописали 10 миллиардов доходов, которым там взяться неоткуда, – глава НБУ

Регулятор прокомментировал Закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", назвав нереалистичными показатели его доходной части.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью "Экономической правде" об основных рисках закона о госбюджете на 2021 год. По словам чиновника, определенные Минфином и НБУ доходы регулятора разошлись более чем 10 млрд гривен.

"Согласно прогнозу Национального банка, эта сумма будет (по итогам 2021 года, – ред.) на уровне 21,6 млрд гривен. В законе стоит 33. Наш прогноз максимально приближен к реальности. Это обычная арифметика – доходы, расходы", – сообщил Шевченко.

По словам чиновника, бюджет "еще может быть откорректирован за счет последних дней" в году, но так или иначе – его показатели должны быть сперва подтверждены выводами независимого аудитора.

"В любом случае эта сумма не будет в полтора раза больше", – заключил глава регулятора, имея ввиду показатель в 33 млрд. Шевченко добавил, что опора на реалистичные показатели "это еще и вопрос нашей финансовой независимости".

Чиновник указал на еще один риск главного финансового документа страны, проголосованного Радой – так называемый "эффект фискального вытеснения".

"Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке – 497 млрд гривен. Это почти полтриллиона. Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов. Чтобы позаимствовать такую огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые – так называемый "ролловер", – отметил Шевченко.

Уже заложенный в бюджете расчет, "что все долги снова вложат в ОВГЗ", глава Нацбанка назвал "оптимистичным".

"Ведь для заимствования в полтриллиона Минфин будет конкурировать за средства банков с бизнесом, – пояснил глава НБУ. – Мы видим риск того, что запас снижения процентных ставок будет исчерпан. Если такой эффект сработает, банки не смогут дальше снижать процентные ставки". Что произойдет после этого – чиновник не уточнил.

Напомним, министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил на днях, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов будут увеличены на 20%, но что были отведены средства, отминусованные в последней редакции бюджета.