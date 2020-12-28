Учителям повысят зарплаты на 20% уже с 1 января, – Шкарлет

По словам главы МОН, президент готов внести в Раду закон о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников.

Новоназначенный министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в интервью на "Украинском радио", что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов будут увеличены на 20%.

"С 1 января будет на 20% рост. По сравнению с 1 апреля 2020 года по состоянию на 1 декабря 2021 года будет в целом рост 30%", – сообщил Шкарлет.

По словам министра образования, его ведомство подготовило профильный закон о поддержке педагогических и научно-педагогических работников в связи с пандемией COVID-19: "И президент сегодня готов внести первоначальный закон (так же, как и для медиков) о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников".

"На сегодняшний день мы разослали всем центральным органам исполнительной власти определенные средства, которые обеспечивают 20% роста медиков, работающих в системе образования и науки", – повторил министр.

Обсуждая планы Шкарлета в его новой должности, радиоведущая спросила у чиновника: "Насколько я понимаю, вы не удовлетворены тем образовательным бюджетом, который был утвержден на 2021 год?".

"Бюджет образования на 2021 в первом чтении был самым большим с 2012 года – плюс 34 миллиарда. Мы получили по всех статьях, по всех показателях и субвенциях бюджета плюс от 50% до 100%. Те сокращения, которые произошли между первым и вторым чтением – они зависят исключительно не от того, что у нас забрали средства, а от того, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысяч гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря", – ответил Шкарлет.

Министр пояснил, что сокращение на 4 миллиарда включает в себя 3,5 млрд гривен, которые пошли на "операционные потери".

"У образования почти ничего не забрали. Забрали 500 миллионов гривен капитальных расходов", – уточнил Шкарлет. Однако за год, по его словам, в Министерстве образования произойдет перераспределение средств и МОН еще может наверстать упущенное.

Напомним, на днях нардеп Инна Совсун в кулуарах Верховной Рады заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета якобы было кнопкодавство: кто-то проголосовал за отсутствовавших в зале парламента представителей ОПЗЖ. Спустя пару дней народный депутат Ярослав Железняк обнародовал доказательства произошедшего.