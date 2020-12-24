"Голос" обнародовал доказательства кнопкодавства при голосовании за Шкарлета

Фракция намерена обратиться в правоохранительные органы для расследования случаев неперсонального голосования в Верховной Раде.

Сегодня, 24 декабря, по поручению спикера ВР Дмитрия Разумкова собрался комитет по вопросам регламента, чтобы рассмотреть процедуру голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета, состоявшегося 17 декабря.

На нем фракция "Голос" собиралась представить доказательства трех случаев кнопкодавства при голосовании. Но комитет категорически отказался их рассмотреть, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он напомнил, что при голосовании было всего 226 голосов "за", то есть каждый голос был важен.

Железняк также сообщил, что Управление государственной охраны отказывается предоставить видео с камер наблюдения, установленных в зале Рады. Мол, доступ к камерам у них есть, но нет права передавать информацию с них.

Случай №1. Карточка депутата Нестора Шуфрича не голосовала за Шкарлета. Но он сам был в зале, и слот, за котороым сидел депутат, похожий на Шуфрича, проголосовал "за".

Случай №2. На одном из рядов сектора ОПЗЖ на видео видны четыре депутата, а табло показало, что есть пять голосов "за". В частности, якобы, проголосовал "за" депутат Юрий Павленко, которого не видно на камерах ТРК "Рада" ни до, ни после голосования.

Случай №3. Табло показало, что в ложе ОПЗЖ "за" проголосовали 8 депутатов, хотя на видео показывет, что такого числа депутатов там не было.

Фракция "Голос" намерена обратиться в правоохранительные органы для расследования случаев неперсонального голосования в Верховной Раде.

Напомним, нардеп фракции "Голос" Инна Совсун в кулуарах Верховной Рады заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета якобы было кнопкодавство: кто-то проголосовал за отсутствовавших в зале парламента представителей ОПЗЖ.