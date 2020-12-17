"За назначение Шкарлета министром образования "кнопкодавили", там нет 226 голосов", - Совсун

По словам Совсун, за Сергея Шкарлета якобы проголосовали депутаты от ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале.

Нардеп фракции "Голос" Инна Совсун в кулуарах Верховной Рады заявила, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета главой Минобразования Украины якобы было "кнопкодавство": кто-то проголосовал за отсутствовавших в зале парламента представителей ОПЗЖ. Об этом сообщает "Цензор".

"По официальным данным за Шкарлета проголосовало 226 голосов. Вместе с тем мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента", — сказала Совсун.

Он отметила, что в зале никто не видел Григория Суркиса, однако от его имени проголосовали "за" назначение Шкарлета и в 40 других случаях.

Совсун заявила, что их фракция будет требовать рассмотрения этого вопроса парламентом 18 декабря.

На своей странице в Facebook нардеп написала, что, согласно системе, Медведчук тоже голосовал "за" назначение Шкарлета, однако его тоже якобы не было в зале.

Она обратилась к журналистам с просьбой прислать ей видео с рядов ОПЗЖ во время голосования за назначения Шкарлета.

Отметим, 17 декабря 2020 года парламенте принял решение назначенить Сергея Шкарлета министром образования. До этого он несколько месяцев занимал должность "исполняющего обязанности министра образования". Во время голосования за полноценное назначение Шкарлета министром в системе зарегистрировали минимально необходимые 226 голосов.

Против назначения Шкарлета министром выступал ряд университетов страны, среди которых Киево-Могилянская академия и Черниговский технологический университет.

Одной из причин их протестов стал тот факт, что в научных публикациях Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования находил плагиат. А ресурс "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" выявил плагиат и в докторской диссертации.

Из-за этой истории Шкарлет подал в суд на комитет Нацагентства. Он хотел, чтобы суд признал соответствующее решение комитета противоправным и отменил его.

Также противники назначения Шкарлета припоминали ему участие в Партии Регионов. Тогда чиновник отвечал, что он работал при всех президентах и министрах ради развития экономики и страны.

Напомним, что комитет по вопросам образования не поддержал назначения Шкарлета