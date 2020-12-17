Без приставки “и.о”. Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования

Назначенный министр давал присягу под выкрики депутатов "Ганьба!".

Сергей Шкарлет, до сегодняшнего голосования, уже несколько месяцев исполнял обязанности министра. За его полноценное назначение проголосовало 226 нардепов, сообщает Суспільне.

Против назначения Шкарлета министром выступал ряд университетов страны, среди которых Киево-Могилянская академия и Черниговский технологический университет.

В научных публикациях Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования находили плагиат. А ресурс "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" выявил плагиат и в докторской диссертации.

Шкарлет заявлял о том, что в его работах нет плагиата: "Заявляю, что никакого плагиата в моих работах нет. А есть вырванные из контекста фразы".

Также среди противников назначения Шкарлета министром было его участие в Партии регионов. Новоназначенный министр отвечал, что он работал при всех президентах и министрах ради развития экономики и страны.

Летом народные депутаты отказывались его назначать, тогда его сделали заместителем министра и сразу же исполняющим обязанности министра.

Отмечается, что сразу после назначения Шкарлет хотел покинуть зал заседаний, но спикер ВР Разумков настоял, чтобы он остался.

Напомним, что комитет по вопросам образования не поддержал назначения Шкарлета.

Ранее сообщалось, что Шкарлет подал в суд на Национальное агентство по обеспечению качества образования.