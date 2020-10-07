Сергей Шкарлет подал в суд из-за обвинений в плагиате

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявляли, что в четырех научных работах авторства в.и.о. министра образования Сергея Шкарлета обнаружили плагиат.

На сайте Окружного админсуда города Киева появилось сообщение, что в.и.о. министра образования Сергей Шкарлет подал в суд на Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования касательно установления наличия плагиата в его научных работах.

Чиновник считает неправильным решение комитета от 11 сентября, в котором утверждается о нарушении им академической добропорядочности в четырех научных работах, а именно неоднократном заимствовании текста без ссылок на первоисточник.

"Да, я подал в суд административный иск против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по вопросам этики указанного агентства). Решение Комитета не соответствует действительности. Понятно, что любая государственная организация в Украине должна действовать исключительно в пределах своих полномочий, не превращаясь в инструмент манипуляций в интересах третьих лиц", - цитируют Шкарлета в заявлении на официальной странице министерства в Facebook.

Сергей Шкарлет хочет, чтобы суд признал соответствующее решение комитета противоправным и отменил его. Чиновник утверждает, что его академическую добропорядочность в во всех четырех научных публикациях подтвердили в Национальном университете "Черниговская политехника" и Научно-исследовательском институте интеллектуальной собственности Нацакадемии правовых наук Украины.

"Дискредитировать образовательное ведомство государства путем давления на меня не позволю. Для этого я как должностное лицо и как человек буду прибегать исключительно к юридическо-правовым инструментам в рамках действующего законодательства", - отмечает Шкарлет.

Напомним, Фокус опубликовал интервью со Шкарлетом, посвященное началу учебного года.