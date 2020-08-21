Онлайн и офлайн. Глава министерства образования Шкарлет – о работе школ в эпоху пандемии

Новый учебный год точно будет не таким, как прежде. Как работать школам во время пандемии и где брать деньги на неотложные нужды, объясняет Сергей Шкарлет, временно исполняющий обязанности министра образования и науки

К назначению Сергея Шкарлета на должность руководителя Министерства образования и науки часть профессионального сообщества отнеслась негативно. Его кандидатуру утвердил Кабинет министров, поскольку в комитете Верховной Рады по образованию, науке и инновациям мнения разделились и голосов для утверждения Шкарлета министром не хватало. Это произошло в очень важный для образовательной системы момент: в условиях пандемии коронавируса шла вступительная кампания и подготовка учебных заведений к новому учебному году, при этом были запущены большие реформы среднего и высшего образования.

КТО ОН: Доктор экономических наук, в 2010–2020 гг. ректор Национального университета «Черниговская политехника»

ПОЧЕМУ ОН: 25 июня 2020 года назначен временно исполняющим обязанности министра образования и науки

С июля эксперты, представители школ обсуждают возможное сворачивание реформ, если их не поддержит руководитель министерства. Большую тревогу вызвало, в частности, то, что новый госстандарт базовой школы отозвали, а без него невозможно внедрять Новую украинскую школу в 5–9-х классах. Также много говорят о том, как на местах выполнять рекомендации министерства в условиях пандемии и где брать на это ресурсы.

Санитарные реалии

Какие меры министерство будет принимать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации?

— Речь идёт о внесении изменений в постановление Кабмина №641 касательно усиления карантинных мер, поскольку мы видим, что заболеваемость быстро растёт, а для государства самое главное — это жизнь и здоровье людей. В зависимости от зоны, куда попадает тот или иной регион, существует сценарий действий. Самая худшая для нас — красная зона, где запрещается деятельность, связанная с контактами людей, это касается и образования. Пока не будут внесены изменения в постановление, я не могу его комментировать. В нынешней редакции постановление запрещает посещать учебное заведение, кроме детсадов и школ, в зависимости от возрастной группы и наполнения классов.

Дети будут ходить в школу и в красной зоне?

— В постановлении чётко написано, что запрещается посещать учебные заведения тем, кто получает образование, но это не касается дошкольных и школьных заведений [по текущей версии постановления №641, это исключение касается оранжевой зоны, в красной зоне посещение школ запрещено].

Министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам. Обязательно придерживаться гигиенически-санитарных норм — а это и масочный режим, и дезинфекция, и проветривание. Мы рекомендуем разделять потоки входа-выхода разных возрастных групп детей, ограничить социальные контакты, проводить уроки на воздухе, сделать определённые изменения в расписании.

У многих школ нет средств для закупки антисептиков, дезинфекторов, тестирования учителей на коронавирус перед 1 сентября. Как быть с этим?

— Это не компетенция Министерства образования и науки. Даже мой коллега [глава Минздрава] Максим Степанов говорил, что тестирование учителей, преподавателей будет только в случае контакта и заболевания.

«В предстоящем учебном году онлайн и офлайн будут фактически синхронно проводиться в школах, у которых для этого есть технические возможности»

По вопросу закупок есть основатели школ, органы местной власти. Во многих областях, городах школы обеспечили всем необходимым. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объёме.

В частности, подали предложения по бюджету на следующий год, где рассчитали, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфекторах будет стоить 26,4 млрд грн. Мы эту потребность озвучили. Даже если она будет финансироваться 50 на 50 с местными бюджетами, это все равно 13,2 млрд. Но это только на следующий год.

В этом году, возможно, имела бы смысл целевая субвенция из коронавирусного фонда?

— Мы подали запрос в коронавирусный фонд на возврат субвенции 1,5 млрд на поддержку молодых учителей. Также запрашиваем из фонда около 100 млн на фонд науки и до 250 млн — на противопожарные меры в ПТУ и вузах, особенно в тех, где есть общежития в критическом состоянии.

В общежитиях часты вспышки коронавируса. Какие санитарные меры планируете там?

— По этому вопросу сотрудничаем с главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Вскоре примем санитарные регламенты в общежитиях, в том числе по противодействию распространению COVID-19.

Ответственность за выявление заболевших и соблюдение санитарных норм в школах возложена на директоров школ. Не слишком ли много ответственности для людей, у которых нет медицинского образования?

— Это вне моей компетенции, я же не врач.

Директора школ тоже не врачи.

— На руководителе всегда много ответственности. Он отвечает за всё, и так происходит и в школах, и в других учебных заведениях.

Дистанционная нагрузка

Вы говорили о том, что классы нужно разделять, чтобы одна часть училась в школе, а другая — дома, при этом учитель транслирует урок тем, кто не пришёл в школу. Почему вы остановились на таком формате дистанционного обучения?

— Это только рекомендации, а не догма. В мире есть такой опыт, когда дети учатся по очереди, чтобы минимизировать количество учеников в помещении: одна часть класса очно, другая — дистанционно. На следующий день группы могут меняться, и учитель в первые 15 минут проверяет тех, кто вчера учился дома, повторяет и закрепляет материал. Такой «челночный» вариант реален, он апробирован в мире и в некоторых наших учебных заведениях. В целом этот метод актуален для школ в городах-миллионниках, где они переполнены, в селах и небольших городах можно работать в обычном режиме, если позволяет площадь классов.

Чужая компетенция. Сергей Шкарлет отмечает, что безопасность участников учебного процесса зависит от руководства школ

В любом случае нам надо привыкать к тому, что дистанционное образование — это не панацея от COVID-19, а новые возможности. Дистанционная форма позволяет расширить горизонт знаний учеников в любой возрастной категории, поскольку они не замыкаются на одном учителе и форме преподавания. В «Ютубе», на других онлайн-платформах можно посмотреть объяснения компетентных преподавателей, чтобы узнать разные нюансы темы и более качественно овладеть предметом. Так учится и мой ребёнок.

Весной активно обсуждали двойную загрузку учителей, перешедших на дистанционную форму обучения...

— Почему такая загрузка?

Потому что многим нужно было с нуля искать онлайн-материалы, адаптировать задания к новому формату.

— Я соглашусь, что учителя загружены, если они проводят и офлайн-, и онлайн-занятия с одним классом. Но в предстоящем учебном году онлайн и офлайн будут синхронно проводиться в школах, у которых для этого есть технические возможности.

Учитывая эту нагрузку, поднимут ли зарплаты учителям?

— У нас есть проект постановления Кабмина №822 о значительном повышении зарплаты преподавателей, за него выступает МОН. Моя позиция — поднимать зарплаты необходимо. У нас что уборщица, что методист получают примерно одинаковые деньги, это нужно менять.

«По вопросу закупок есть основатели школ, органы местной власти. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объёме»

Когда появится онлайн-платформа дистанционного образования от МОН, о старте которой говорят уже не первый год?

— Мы с донорами активно обсуждаем варианты сотрудничества, чтобы платформу всё-таки запустить. Министерство два года назад закупило онлайн-платформу, потратив на это 48 млн грн. Но на данный момент она арестована, и её использовать нельзя [с 2019-го ведется следствие о закупке платформы по завышенной цене и материальном ущербе государству]. Поэтому мы попробуем запустить новую платформу вместе с донорами и Минцифрой, чтобы дать возможность каждому ученику и учителю иметь сертифицированные материалы и качественный контент, в том числе материалы Всеукраинской школы онлайн. Мы работаем над тем, чтобы там были видеоуроки, тесты, электронные учебники.

Но к 1 сентября она не заработает?

— Думаю, нам 1 сентября нет смысла это делать, мы не ожидаем массового закрытия школ. Но, надеюсь, в начале октября она будет запущена.

Как будет финансироваться онлайн-платформа?

— Исключительно за средства доноров, наших зарубежных партнёров и социально ответственного бизнеса. Если 48 млн государство уже заплатило и та платформа арестована, то мы больше не можем вкладывать бюджетные средства.

Почему отозван новый государственный стандарт базового образования?

— У секретариата Кабмина были значительные замечания к этому постановлению. Мы его отозвали, направили в Национальную академию педагогических наук, дополнительно привлекли экспертов. Надеюсь, что Кабмин его примет в ближайшее время. В этом нет политики — обычный процесс согласования.

Какие замечания были у секретариата?

— Например, орфографические ошибки.

Каким будет бюджет на образование на 2021 год?

— Мы работаем над ним ещё с июня, к сентябрю должны пройти все бюджетные консультации. На данный момент Минфин и Министерство экономического развития рассматривают базовые показатели. Когда мы получим от них документ, будем знать наши перспективы в следующем году.

Какого размера будет субвенция на реформу «Новая украинская школа»?

— Мы просили не меньше, чем в этом году.