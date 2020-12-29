Система взвешивания перегруженных фур на автодорогах готова к эксплуатации, – Криклий

Для ее запуска необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Центр обработки данных (ЦОД) габаритно-весового контроля (ГВК) "Укртрансбезопасности" готов к эксплуатации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Этот центр необходим для внедрения системы автоматической фиксации нарушений Weigh Control System (WCS), которая призвана защитить автодороги от разрушения перегруженными фурами.

ЦОД будет получать информацию от WiM-комплексов (взвешивающих автомобили в движении), мобильных и стационарных пунктов ГВК и весовых комплексов портов и стивидорных компаний.

Сейчас в ЦОД оборудованы 30 рабочих мест, запущен прототип системы сбора и накопления данных из зон контроля ГВК (WiM), проходит обучение персонала. Одновременно продолжается обустройство еще 50 WiM-комплексов. 20 таких комплексов уже установило агентство "Укринфрапроект", 14 – "Укравтодор", работы по остальным будут завершены в январе. "В планах на 2021-й увеличить их количество еще на 100", – рассказал министр.

Однако для запуска автоматической системы ГВК в Украине нужно принятие законопроектов № 3742 и №3743, которые:

разрешают автоматическую фиксацию нарушений ГВК;

предоставляют "Укртрансбезопасности" право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры;

вводят административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме;

вводят штраф (до 34 тыс. грн) для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз;

вводят штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн;

увеличивают штрафные санкции для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3400 грн до 51 тыс. грн;

вводят штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 1700 до 51 000 грн в зависимости от перегрузки.

Напомним, комплекс WiM состоит из четырех основных элементов:

Электронная система взвешивания, встроенная в покрытие дороги, которая контролирует все имеющиеся на дороге полосы движения. Закрепленные над каждой полосой движения камеры, фотографирующие автомобиль для распознавания его госномера. Система обработки и передачи информации в защищенную базу данных, с которой работают инспекторы "Укртрансбезопасности". Площадка для контрольного взвешивания, расположенная на удалении 5 км от места взвешивания.

При фиксации системой автомобиля с превышенной нагрузкой на ось, данные о нем передаются на мобильный весовой комплекс "Укртрансбезопасности", расположенный на площадке для контрольного взвешивания. Автомобиль останавливается, инспектор проводит его взвешивание, и если нарушение подтверждается, то выписывает штраф.