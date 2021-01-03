"Ситуативные колебания". В Минфине рассказали, каким будет курс гривны в 2021 году

В ведомстве посоветовали украинцам обращать меньше внимания на обменники.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что незначительный рост курса доллара, который наблюдался в последние недели, не станет тенденцией для 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Резкие девальвация или ревальвация – это уже плохо. Резкое укрепление гривны делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае различных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильным, как и в этом году", – сказал министр.

По словам министра, снижение курса доллара приводит ко множеству побочных эффектов, поэтому для экономики лучше, чтобы гривна оставалась стабильной. Но колебания в определенных рамках не принесут вреда.

Министр также добавил, что украинцам нужно меньше внимания обращаться на обменники, так как "не стоит заниматься незначительными ситуативными колебаниями".

Напомним, в декабре 2020 года гривна усилилась на межбанковском валютном рынке, а доллар, впервые с начала осени, опустился ниже 28 грн.