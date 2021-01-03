В 2021 году в Украине повысят акцизы на табачную продукцию: стоимость сигарет возрастет

Средняя стоимость пачки сигарет может вырасти на 8-12 грн. Также резко возрастет стоимость хитсов для IQOS.

Издание Obozrevatel рассказало, что государственный акциз на сигареты ежегодно повышается на 20%. Такое решение было принято несколько лет назад для выполнения директивы ЕС, согласно которой украинские акцизы не могут быть меньше европейских. Постепенно стоимость пачки сигарет в Украине должна достигнуть 100 грн.

В течение 2021 года стоимость пачки сигарет вырастет до следующих показателей:

пачка украинских сигарет подорожает на 7,9 грн до 49,4 грн;

пачка сигарет среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн;

пачка сигарет премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

Еще одним новшеством в 2021 году станет подорожание хитсов (сигарет) для IQOS с жидкостью для электронных сигарет.

Эксперт организации "Жизнь" Дмитрий Купира рассказал, что в 2020 году с каждого хитса для IQOS платилось лишь 34 копейки налогов, однако ВРУ приняла решение сравнить акцизы на все сигареты, благодаря чему в 2021 году с каждого хитса будут платить уже 1,45 грн налогов.

Из-за этого, при нынешних составляющих цены, каждая пачка хитсов может подорожать ориентировочно на 22 грн, достигнув стоимости 77 грн.

"По поводу доходов бюджета: мы имеем результаты исследования Киевской школы экономики. Они подсчитали, что согласно с теми ставками, которые заработают с 2021 года, Украина получит акциз от сигарет с электронным элементом нагревания в размере 7 млрд грн. Для понимания, в 2019-м было до 1 млрд грн", — рассказал Купира.

Утверждается, что благодаря росту акцизов сумма поступающих в бюджет налогов растет, а количество курильщиков уменьшается.

Напомним, в сентябре на Фокусе рассказывалось что будет с ценами на сигареты в Европе и чего ждать Украине.