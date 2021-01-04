В 2020 году рынок труда из-за коронавируса упал на треть, – исследование

В декабре количество вакансий почти вернулось на уровень 2019 года.

В среднем в прошлом году ежемесячно в Украине были открытыми около 45,7 тыс вакансий. В 2019 году таких предложений было 62,8 тысяч. Такие данные сайта трудоустройства Work.ua приводит издание "Экономическая правда".

Наибольшее падение пришлось на апрель и май – период наиболее жесткого карантина. Предложений по трудоустройству в годовом измерении уменьшилось до 47% и 42% соответственно.

[ + – ] Соотношение числа вакансий в 2020-м и 2019-м годах

По мере смягчения карантинных ограничений рынок труда начал возвращаться на докризисный уровень и почти его достиг его в декабре. В декабре-2020 году на сайте work.ua было 53,6 тыс. вакансий – на 2,5% меньше, чем в декабре-2019.

[ + – ] Число резюме на одну вакансию

На активности работодателей отражаются решения правительства по изменению ограничений. Так, на открытие в июне кафе (разрешили работать летним террасам) и восстановление работы транспорта рынок отреагировал увеличением вакансий почти на 50% (по сравнению с маем). А карантин выходного дня привел к падению в ноябре предложений на 8% по сравнению с октябрем.

Активность соискателей увеличивалась медленно. С начала 2020 году количество размещенных резюме выросло на 13,9%, но среднемесячные темпы роста и составляли 1,17% – такой показатель был и в 2019 году.

Во время весеннего жесткого карантина количество претендентов на одну открытую вакансию в среднем была вдвое выше, чем до его введения. Максимум – 104 резюме на одну вакансию – был зафиксирован в мае.

Зарплатные ожидания соискателей в апреле и мае были самыми высокими за весь 2020 год: 14 530 грн и 14 317 грн соответственно.

[ + – ] На какую зарплату рассчитывают соискатели и сколько готовы платить работодатели

Среднее предложение работодателей по оплате в карантин было больше, чем до его введения. Размер вознаграждения начал расти только осенью. В конце года средний размер зарплаты, которую готовы были платить работодатели, составил 13 361 грн.

В течение апреля-сентября 2020 падение спроса на работников наблюдалось во всех секторах рынка труда.

Меньше всего искали работников гостинично-ресторанном бизнесе, сфере туризма, обслуживания, розничной торговли. Количество вакансий там сократилась более чем вдвое. В гостинично-ресторанном бизнесе и туризме в мае было 925 вакансий против 7 279 годом ранее – падение составило 86%.

В четвертом квартале спрос на работников гостинично-ресторанного бизнеса составлял лишь 63% от показателя 2019 года.

До 22% в мае упала потребность в людях в сфере обслуживания, в конце года она выросла до 74%.

Среди всех сфер деятельности наименьший спад зафиксирован в медицине, недвижимости и продажах – сокращение количества вакансий было менее 20%.

К концу 2020 года спрос на специалистов в сферах медицины, фармацевтики, дизайна, образования, строительства, транспорта, управления персоналом и маркетинга был выше, чем в конце 2019 года.

Напомним, новая реальность 2020 года — поиск "универсальных солдат", готовых быстро войти в коллектив, проявить гибкость, задействовать эмоциональный интеллект, решать задачи оперативно. И, главное, не рассчитывать на многое, а особенно — на быстрый рост зарплаты. Об этом говорится в рейтинге лучших работодателей по версии Фокуса.