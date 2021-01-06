Банковскую карточку теперь можно пополнить в отделениях "Укрпочты"

Снять с карточки наличные в почтовых отделениях стало возможным еще полгода назад.

Положить на карту от 50 до 4999 грн за одну операцию теперь можно в автоматизированных отделениях "Укрпочты" (их в стране около 3 тыс.). Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнять можно карты Visa и Mastercard любого украинского банка.

Для пополнения оператору нужно назвать только номер карты, никаких документов предъявлять не требуется. Поскольку участник операции остается анонимным, то согласно закону и правилам НБУ, сумма операции не может превышать 5000 грн.

Напомним, что в отделениях "Укрпочты" также можно снять без комиссии средства с банковской карты Visa, Mastercard, "Простир". В августе 2019 года эта услуга была запущена во Львовской области, а в феврале прошлого года она стала доступной во всех автоматизированных отделениях "Укрпочты", оборудованных POS-терминалами. На сегодняшний день в почтовых отделениях через POS-терминалы совершено 470 тыс. операций выдачи наличных с платежных карточек.

До конца 2021 года "Укрпочта" планирует приобрести 1850 автомобилей, с помощью которых будут осуществлять разные услуги. Например, доставку до дверей, заказ лекарств и мелкой бытовой техники в интернет-магазинах, оплату коммунальных услуг и др. Проект будет действовать в 17 областях Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал с ЕБРР гарантийное соглашение о выделении кредита в 63 млн евро для "Укрпочты" на обновление логистической сети и реформирования сельских отделений.