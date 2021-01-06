Украинская пшеница на экспортном рынке подорожала до шестилетнего максимума

Рост цен на пшеницу начался в середине декабря.

Росту цен на экспортную украинскую пшеницу сейчас способствуют:

высокий спрос импортеров на фоне приближения объемов экспорта пшеницы к согласованному с правительством предельному значению;

подорожание российского зерна и сложности с его отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек грузов таможенной службой;

сложности формирования партий нужных объемов из-за сдерживания продаж аграриями

подорожание зерновых на мировых площадках.

Такие факторы назвала руководитель отдела агентства "АПК-Информ" Анна Танская.

В результате цены предложения на пшеницу с отгрузкой через глубоководные порты Украины заметно возросли и по состоянию на 4 января достигали 268 долларов за тонну (на условиях FOB), тем самым превысив 6-летний максимум (265 долларов), который был в начале января 2015 года.

Согласно данным "АПК-Информ", с начала нового года большинство украинских переработчиков продолжают повышать цены спроса на продовольственную пшеницу.

Также, по данным агентства, на большинстве посевных площадей страны озимые сейчас находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В зоне риска только сверхпоздние посевы (совершенные после 15 октября), так как растения начали зимовку в нераскрытом состоянии, а семена, как правило, посажены неглубоко, что снижает устойчивость растений к низким температурам.

Напомним, Минэкономики и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 – июнь 2021) в 17,5 млн тонн, а ржи – 16 тыс. тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019–2020 маркетинговом году: 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

С начала текущего маркетингового года (июль 2020 – июнь 2021) по состоянию на 30 декабря экспортировано 25,93 млн тонн зерна, что что на 4,7 млн тонн, или на 16%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Согласно данным Министерства экономики, на 14 декабря было собрано 83,8 млн тонн основных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур собрано 65,4 млн тонн. Для сравнения: в прошлом году сборы зерновых составили 75,8 млн тонн, а годом ранее — 70,1 млн тонн.

"2020 год стал турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовый сбор составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности на внутреннем рынке. Это позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", — сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Зерновые являются одной из главных статей украинского экспорта и источником поступления валюты в страну.

С начала 2020/21 маркетингового года (июль 2020 – июнь 2021) по состоянию на 4 сентября экспорт зерновых из Украины составил 8,04 млн т. Год назад на эту дату было экспортировано 9,19 млн т.

В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и, потенциально, войдет в топ-5 стран экспортеров зерновых, увеличив свою долю до 14%. Об этом говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации ООН.

Объем производства пшеницы в мире в 2020 году ожидается на уровне 762,6 млн тонн, что сравнимо с показателям 2019 года (763,3 млн тонн), и может стать вторым в истории рекордным показателем. Об этом говорится в сводке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованной 7 мая.