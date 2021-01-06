Доллар подешевеет. Нацбанк установил официальный курс на 11 января

В отличие от доллара, евро после праздника официально немного подорожает.

Национальный банк на 11 января установил официальный курс на уровне 28,28 грн за доллар. Это на 12 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 января. Официальный курс к доллару снижается второй день подряд после роста в начале года.

Официальный курс гривны на все дни праздников сохраняется тем же, что был и 6 января – 28,40 грн за доллар и 34,85 грн за евро.

На 11 января официальный курс к евро установлен на уровне 34,91 грн, то есть выше на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 января.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 грн за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 грн.