Рекорд за 8 лет. Международные резервы Украины составляют $29 млрд

В прошлом году резервы удалось пополнить на 3,8 миллиарда долларов.

Среди факторов, которые повлияли на объемы международных резервов, является повышение стоимости финансовых инструментов и выход Минфина на внутренний рынок займов, — сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в декабре 2020 года объемы резервов удалось увеличить на 3 млрд долларов. Этого удалось достичь благодаря поступлению средств от облигаций внутреннего государственного займа ОВГЗ (+$1 млрд) и размещению еврооблигаций (+670 млн евро), а также позитивному сальдо торговли НБУ на межбанке. Из-за валютных колебаний курса валют в разные периоды 2020 года Нацбанку удалось выкупить валюты на 289,2 млн долларов.

Из 10,4 млрд долларов, которые Украине необходимо было погасить в виде госдолга, 10,3 млрд удалось получить обратно благодаря ряду операций.

Переоценка стоимости финансовых инструментов дала еще дополнительные 217,5 млн долларов США в Международные резервы.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца прогнозируемого импорта. Объема достаточно для выполнения Украиной взятых обязательств и поточных операций правительства и Нацбанка", — подытожили в НБУ.

Напомним, что в июне Украине удалось получить от МВФ транш на сумму 2,1 млрд долларов.

По состоянию на июль 2020 года Международные валютные резервы Украины составляли 28,8 млрд долларов.