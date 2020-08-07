Благодаря займам: золотовалютные резервы Украины за июль выросли на 1%, – НБУ

Международные (золотовалютные) резервы в июле 2020 года увеличились до $28,8 млрд.

Рост резервов в июле обусловлен прежде всего размещением правительством еврооблигаций и облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – говорится в сообщении НБУ.

Всего правительство в июле получило $1,75 млрд, в том числе $1,26 млрд – от размещения евробондов и $608 млн – от продажи ОВГЗ, номинированных в валюте.

Динамика меджународных резервов, млн долларов (источник диаграммы: minfin.com.ua)

На погашение госдолга правительство направило $1,5 млрд, в том числе $767 – по валютным ОВГЗ, а остальные средства – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

На динамике резервов в июле также отразились операции НБУ на межбанковском валютном рынке: он продал $499 млн и купил $130 млн.

Также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) – она составила $406.

Нацбанк отметил, что нынешний объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта. Этот показатель считается достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, за май долг Украины вырос в гривневом эквиваленте на 13,04 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом – увеличился на 0,68 млрд долларов (на 0,8%). На внешний долг приходится 51% суммы всего долга. Доля государственного долга – 88,2%.