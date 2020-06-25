Госдолг в мае вырос на 0,6% или на 13 млрд грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 мая составил 2 209 млрд грн или 82 млрд долларов. Влияние валютного курса на размер долга было минимальным.

По данным Минфина, за май долг Украины вырос в гривневом эквиваленте на 13,04 млрд грн (на 0,6%), а в долларовом – увеличился на 0,68 млрд долларов (на 0,8%).

На внешний долг приходится 51% суммы всего долга. Доля государственного долга – 88,2%.

В мае Министерство финансов провело все четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,6 млрд, из них рекордная сумма в национальной валюте – 41,8 млрд грн. На фоне роста спроса и стабилизации экономической ситуации средневзвешенная доходность ОВГЗ уменьшилась, в том числе за 3-месячным – с 11,26% в начале мая до 10,19% на конец месяца. Уменьшение ставок по шестимесячным ОВГЗ составило 0,95 процентных пункта, до 10,33% годовых.

Расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн (в сумме 55,9 млрд долларов).

Государственный и гарантированный долг Украины в разрезе валюты погашения, млрд единиц

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от МВФ на сумму 2,1 млрд долларов. Кроме того, 10 июня Европейская комиссия перечислила 500 млн евро. Эти суммы существенно увеличат госдолг по итогам июня.

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