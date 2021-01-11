Единственный производитель урана в Украине возвращается к работе после месяца забастовок

Причина конфликта не устранена: "Энергоатом", покупатель урана, настаивает на изменении условий долгосрочного контракта.

Все три шахты государственного предприятия по добыче урана – Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) – 12 января возвращаются к работе после месячного простоя. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Митинги в правительственном квартале, двое суток протеста под отрытым небом на дороге под Кропивницким были не напрасны. Около 5000 работникам, добывающих урановую руду, погашены долги по зарплатам", – написал он.

В комментариях под этим постом Волынца в Facebook отметили, что "не все расчеты провели, отпускные не дали, остаток за декабрь еще тоже не выплатили".

Работники шахт ВостГОКа: Смолинской, Новоконстантиновской и Ингульской прекратили работу 7 декабря, требуя погашения долгов по зарплате. Госпредприятие объявило, что шахты уходят в простой.

"Энергоатом" 17 декабря выделил ВостГОКу 72 млн грн, часть из которых предназначена для оплаты задолженности по зарплатам.

В ноябре прошлого года "Энергоатом" заявил, что не может согласиться с претензиями ВостГОКа относительно несвоевременных расчетов за урановый концентрат, который он получает по долгосрочному договору, заключенному в ноябре 2019 года до конца 2025 года.

Согласно договору, ГОК должен ежегодно поставлять 1000 тонн уранового концентрата по базовой цене 2912 грн/кг (без учета НДС) на условиях авансовой предоплаты.

НАЭК "Энергоатом" считает, что сейчас такая форма сотрудничества "не является оптимальной". Мол, авансирование будущих поставок приводит к обратной задолженности ВостГОКа перед НАЭК. Объемы поставок, определенные договором, не соответствуют текущим потребностям компании. А базовая цена на 20% превышает среднюю мировую.

В НАЭК считают, что дебиторская задолженность ВостГОК перед "Энергоатомом" (за еще не поставленный урановый концентрат, который предоплачен авансом) составляет 811,4 млн грн. Компания также настаивает на пересмотре базовой договорной цены.

Экс-руководители ВостГОКа являются фигурантами ряда уголовных дел. Одно из них – по подозрению в растрате 24,5 млн грн – сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд.

[ + – ] Шахта по добыче урановой руды

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) расположено в городе Жёлтые Воды, Днепропетровская область. Это единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды, способное полностью обеспечить потребности отечественной атомной энергетики в сырье для производства ядерного топлива. Также ВостГОК является крупнейшим в стране производителем серной кислоты.