Украинская кондитерская компания начала производство искусственного мяса

Мировой рынок растительного заменителя мяса быстро формируется и в 2020 году достиг объема в $20,7 млрд.

Растительное (искусственное) мясо будет продаваться в виде замороженных котлет для бургера. В одной котлете – 21 г белка. Продукт содержит клетчатку, железо и фосфор. "Мы сделали продукт без антибиотиков, холестерина, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Dreameat – первое растительное мясо на рынке без содержания метилцеллюлозы. Простыми словами, без бумаги", – заявил совладелец кондитерской компании АВК Владимир Авраменко.

Метилцеллюлоза (e461) – это загуститель, стабилизатор, пленкообразователь, наполнитель и носитель, который широко используется в пищевой промышленности. Ее добавляют в хлебобулочные изделия, соусы, кетчупы, десерты, газированные напитки.

Она не всасывается и не усваивается организмом человека. Считается неопасным, но при приеме свыше 5 г в день возможно слабительное действие.

Получают метилцеллюлозу непосредственно из клеточного вещества растительных волокон.

Напомним, в сентябре прошлого года на украинский рынок выпустила растительное мясо в виде фарша компания Eat Me At. О своем продукте она сообщила, что:

основой фарша является текстурированный соевый белок;

вкус фаршу придают дрожжевые экстракты;

фарш содержит минералы, которые получают естественным путем — из мицелия Коджи. Они позволяют добавить привкус мяса и насытить фарш железом;

скрепить фарш позволяет метилцеллюлоза;

для придания жирности фаршу используют кокосовое или подсолнечное масло;

цвет мяса фаршу придает сок свеклы и краситель карамели.

Мировая индустрия растительного заменителя мяса в 2020 году достигла объема в $20,7 млрд. Такие данные исследовательской компании Euromonitor International привел телеканал CNBC. Эксперты ожидают, что рынок продолжит расти и к 2024 году достигнет $23,2 млрд.

Мировым лидером этого рынка является компания Beyond Meat, в мае 2020 года она провела первичное размещение акций, привлекла $240 млн и получила оценку в $1,5 млрд. В сентябре рыночная капитализация Beyond Meat составляла $8,5 млрд.

Спрос на заменители мяса вырос и будет продолжать расти. Этот рост стимулируется проблемами, начиная от благополучия животных и заканчивая продовольственной безопасностью и пандемией COVID-19, считает Элейн Сиу, управляющий директор The Good Food.

Но у растущего рынка остаются серьезные препятствия, это:

культурные барьеры;

возражения со стороны традиционной мясной промышленности;

потребительское доверие – если у какой-либо из компаний, производящих мясо на растительной основе, произойдет авария или возникнут проблемы с рецептурой, которые приведут к массовому отзыву продукции, это может отвернуть всех клиентов от растительного мяса.

Компания McDonaldʼs сообщила, что с 2021 года изменит свое меню и станет продавать бургеры и наггетсы из заменителей мяса, созданных на основе растительного белка. Она уже протестировал в Канаде бургер на растительной основе, совместно с компанией Beyond Meat.