Только 1 из 5-ти зарегистрированных в 2020 году автомобилей был новым

Самыми популярными б/у автомобилями в Украине являются "фольксвагены".

В декабре 2020 года на украинские номера перешли около 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы и официально растаможенных, сообщила ассоциация "Укравтопром". Больше автомобильного секонд-хенда был лишь 22 месяца назад. А в сравнению с декабрем прошлого года регистрации бывших в эксплуатации иномарок выросли на треть.

[ + – ] Динамика регистраций б/у автомобилей

По итогу 2020 года секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых автомобилей – 353,4 тыс. Новых автомобилей было 85,5 тыс.

Самой популярной маркой среди б/у авто в 2020 году стала Volkswagen: 58 518 регистраций. Далее идут Ford (33 811 единиц) и Skoda (28 782 ед.).

[ + – ] ТОП-10 марок зарегистрированных авто с пробегом

Отметим, что структура новых регистраций и топ-популярности марок б\у автомобилей были примерно такими же и по итогам первого полугодия 2020 года.

По итогам 2019 года, украинскую регистрацию получили 408,1 тыс. подержанных автомобилей (в 3,5 раза больше показателя 2018 года) и 88,5 тыс. новых (на 8% больше). Тогда у б/у авто было 82% рынка.