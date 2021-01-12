Полиция начала спецоперацию против нелегальных добытчиков янтаря

Правоохранители предупреждают, что у них достаточно сил и средств, чтобы не допустить при проведении операции массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения.

С 12 января на территории северных районов Ровенской области полиция начала рейды для прекращения незаконной добычи янтаря. Для их проведения привлечены бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, и военнослужащие Нацгвардии.

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Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействовано около 20 единиц спецтехники.

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря, – сказал начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский. – Поэтому наша основная цель – восстановить порядок и законность в полесских районах".

Его заместитель Руслан Стрельбицкий добавил, что у полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения при проведении рейдов.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Ровенской области ожидаются снегопады и морозы до 15 градусов.

10 января на Ровенщине следователи сообщили о подозрении членам ОПГ по незаконной добычи янтаря. Их деятельность пресекли еще в августе 2020 года.

Напомним, 28 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, который Верховная Рада приняла 19 декабря.

7 июля 2020 года на сайте Prozorro состоялись первые открытые электронные торги по янтарным участкам в Ровенской области. Во время аукциона стоимость лотов выросла в десятки раз от заявленной.