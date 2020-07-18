В Украине впервые в истории продали разрешения на легальную добычу янтаря

Два драгоценных земельных участка были переданы частным фирмам на Ровенщине, вместе с разрешениями на добычу янтаря сроком на 5 лет

Вчера, 17 июля на сайте Prozorro завершились открытые электронные торги по двум янтарным участкам в Ровенской области. Во время аукциона стоимость лотов выросла в десятки раз от заявленной первоначально.

Оба участка расположены в районе села Алексеевка Сарнского района, и совокупно занимают около 10-ти гектаров, сообщил глава Ровенской обладминистрации Виталий Коваль у себя в Facebook.

"Результат превзошел все наши ожидания", – написал Коваль, уточнив, что начальная цена первого участка составила 320 тысяч гривен, а продан он был за 12 миллионов 630 тысяч гривен, то есть почти в сорок раз дороже стартовой. Второй участок выставили по цене в 333 тысячи гривен, а отдали в итоге за 29 миллионов, или в 90 раз дороже.

В Госгеонедрах сообщили, что обе богатые залежами площади – "Западная первая" и "Западная вторая" – были номинированы на аукцион недропользователями, но по результатам торгов победили не те компании, которые их номинировали.

Всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором – 6. В первом аукционе победила компания ООО "БурПром", предложившая свыше 12,6 млн грн., во втором – ООО "Терра Амбер", с ценой в 29 млн.

Верховная Рада 19 декабря 2019 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов добычи янтаря.