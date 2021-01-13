Кредит под 0%: сколько на самом деле стоит быстрый кредит наличными

Банки рекламируют свои займы для граждан, как кредиты под 0% годовых. Фокус выяснил, какими на самом деле являются процентные ставки потребительских кредитов.

Киевлянка Роксана Соевич в декабре 2020 года получила от банка волшебное предложение. "Перед Новым годом из банка позвонили и предложили без справки о доходах кредит по льготной ставке 0,1% годовых", — рассказала Роксана, добавив, что предложением банка готова была воспользоваться, потому отправилась в отделение изучить детали. «Менеджер долго и подробно нахваливал кредит, обещал оформление за 15 минут, а также полное отсутствие переплаты. И я уже почти согласилась, когда случайно озвучила желание увидеть разбивку платежей на год при сумме 100 тысяч, которая меня интересовала", — говорит клиентка банка. По ее словам, получив распечатку, стало ясно, что "нуля" не будет. "В бумаге банка четко было показано, что за год мне придется выплатить 88 тысяч комиссионных платежей сверх выплаты тела кредита – собственно, ста тысяч", — рассказала Роксана. От предложения банка киевлянка отказалась, ведь озвученный "0%" выливался в более чем 80% годовых. Так, почем нынче потребительские займы, и каковы условия их получения?

Какие банки Украины выдают кредит по 0%?

В начале 2021 года, как выяснил Фокус, более 15 банков предлагают гражданам оформить кредит наличными. Среди таких банков, как крупнейшие, например, Альфа-Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, ОТП Банк, так и небольшие банки (Форвард Банк, Банк инвестиций и сбережений, банк "Глобус").

В течение 2020 года многие банки пересматривали условия займов наличными. Это отразилось на суммах. Если в начале 2020 года во многих банках максимальная сумма составляла 100-250 тыс. грн., то в январе 2021 года – это 300, 500 или даже 750 тыс. грн. (см. таблицу).

Кроме максимальной суммы, растет и срок выплаты кэш-кредита. Если ранее многие бани устанавливали срок на уровне 2-3 года, то сейчас это уже почти повсеместно 5-7 лет.

Каковы условия кредитов наличными в банках*

Банк Максимальный срок Максимальная сумма Ставка по кредиту, % годовых Реальная ставка, % годовых Разовая/ежемес. комиссия Максимальная сумма (без справки о доходах) ПУМБ 3 года 300 тыс. грн. 0,01% 47,14% - 107,08% нет/3,99% 50 тыс.грн Приватбанк 20 мес. 25 тыс. грн. 34,80% 84,04% нет/2,9% нет Креди Агриколь Банк 6 лет 500 тыс. грн. 15-30% 99,74% нет/1,15-2,85% 50 тыс. грн. Кредобанк 5 лет 500 тыс. грн. 65,00% 88,60% нет/нет 50 тыс.грн. ОТП Банк 7 лет 750 тыс. грн. 0,01-60% 32,58-196,53% нет/0-3,3% 50 тыс. грн. УкрСиббанк 5 лет 300 тыс. грн. 45-76% 55,41-109% нет/нет нет Форвард Банк 4 года 83 тыс. грн. 0,01% 53-172% нет/2,29-3,29% 50 тыс. грн. Ощадбанк 5 лет 250 тыс. грн. 56% 82,57-84,2% 5%/ нет 20 тыс. грн. Альфа-Банк 5 лет 1 млн. грн. 17,99-35% 30,6-98,7% нет/ 0-2,45% 50 тыс. грн. Банк "Глобус" 3 года 50 тыс. грн. 0,0001% 108,11-921,63% нет/3,99-4,99% 50 тыс. грн.

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Когда можно получить кредит без справки о доходах

Отдельно в банках заманивают клиентов кредитами "без справки о доходах". В этом случае обещают кредит на сумму 10-50 тыс. грн. Правда, окончательное решение по такому займу зависит от предоставленных клиентом данных. Кроме паспорта и справки ИНН, клиент для получения кредита заполняет заявку, где указывает адрес регистрации и отвечает на вопросы банка о своем трудоустройстве, а также предоставляет контактные телефоны своих родственников. По этим телефонам может вполне позвонить служба безопасности банка, уточняя, верную ли информацию клиент оставил в заявке на кредит. И если контактные лица не подтвердят данных о работе и месте проживания клиента, то кредит ему банк не выдаст. "У меня была история, когда банк не только уточнял мое имя, место жительства и работы, но и спросил у моей мамы, какая у меня зарплата. Мама этой информацией не владела, сказала, что зарплата стабильная и хорошая, в итоге банк выдал кредит", — рассказал работающий в ресторанной сфере Одессы Валентин Добрович.

Если же клиент готов предоставить справку о доходах, то к паспорту и ИНН он при подаче заявки прикладывает справку с места работы о полученной зарплате за последние шесть месяцев, заверенную подписью главного бухгалтера и печатью организации. Заявку на получение кредита наличными банк может рассмотреть за 1-2 дня, все зависит от суммы и личности самого клиента.

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Ведь если, к примеру, клиент уже давно обслуживается в банке, имеет зарплатную карту, открытый депозит, то банк может быстрее проанализировать все данные о клиенте, а значит, и выдать ему кредит. К слову, большинство банков внедрили онлайн-заявки на кэш-кредиты, что позволяет клиентам заранее получить предварительное решение банка, а затем уже с пакетом документом отправляться в отделение для подписания договора и получения кредитных средств. Несмотря на название продукта "кредит наличными", наличных банки уже давно не выдают – клиент получает карту, которая является ключом к счету с кредитными средствами, и которую он может использовать для получения наличных в банкоматах банка.

В 2021 году банки продолжат диджитализацию кредитных процедур, чтобы клиенты могли все больше услуг получать онлайн. "Локдаун стал своего рода катализатором диджитал-изменений в банковской среде. Плюс он существенно повысил вовлеченность клиентов в использование таких нововведений. Ближайшие пару лет однозначно пройдут под знаком диджитализации максимального количества банковских продуктов и бизнес-процессов. Банк продолжит наращивать свое преимущество на рынке кредитования населения за счет внедрения системы онлайн-рассмотрения кредитных заявок клиентов", — рассказал начальник департамента розничного бизнеса банка "Глобус" Дмитрий Замотаев.

Совсем не "0%": полная стоимость кредита

Ставки по кредитам наличными в банках и финансовых компаниях в начале 2021 года остаются достаточно высокими. Сами банки не всегда рады раскрыть информацию о реальных затратах клиента при выплате кредита. Однако, согласно указанию НБУ, все банки и финструктуры с 1 сентября 2020 года обязаны на своих сайтах и в своих рекламных объявлениях и видео раскрывать полнейшую информацию о ставках и комиссиях. Об этом идет речь в постановлении Правления Национального банка от 28 ноября 2019 № 141 "Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг" и постановлении Правления Национального банка от 14 мая 2020 №62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг".

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Таким образом, банк может на сайте указать 0,01% годовых, однако обязан дать возможность клиенту увидеть все данные о кредите. Для этого банки формируют специальные файлы "Существенные условия кредитного продукта", которые часто можно увидеть на странице сайта "Кредиты наличными", либо же такой файл будет в разделе "Для клиентов". Именно в таком документе, как "Существенные условия", указана номинальная ставка (например, 30% годовых) и реальная – 70-120% годовых.

Что же касается ставок по кэш-кредитам, то они, увы, в начале 2021 года остаются достаточно высокими. Например, в ПриватБанке реальная ставка по кредиту наличными – 84,04% годовых, в Кредобанке – 88,6% годовых, в Креди Агриколь Банке – 99,74% годовых, а в ОТП Банке может достигать 196,53% годовых.

Чтобы уменьшить переплату по кредиту наличными, клиент может выбрать короткий срок погашения (например, 3 или 6 месяцев). Кроме того, поскольку вся информация есть на сайтах банков, можно самостоятельно провести оценку условий и выбрать банк с наименьшей реальной ставкой. Также некоторые банки предлагают специальные условия для владельцев зарплатных карт. Есть в банках и отдельные программы для так называемых "льготных категорий". "Во время пандемии Ощадбанк представил специальные условия кэш-кредитования для работников сферы здравоохранения и сотрудников служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые являются зарплатными клиентами Ощадбанка. Для данной категории заемщиков действует льготная процентная ставка – 30% годовых", — рассказала Фокусу директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

Сколько на самом деле стоит кредит наличными*

Тип кредита Кэш-кредит Срок выплаты 3 года Сумма кредита 50 тыс. грн. Реальная ставка, % годовых 70% Выплачено всего за три года 102 тыс. грн. Переплата за три года, грн. и % суммы кредита 52 тыс. грн. или 104%

*на основе условий крупного банка. Переплата может быть большей или меньшей в зависимости от суммы, срока выплаты и итоговой ставки конкретного банка.