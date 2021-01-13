Индекс Биг Мака: справедливая цена доллара - 10,95 грн

The Big Mac Index рассчитывает "справедливую" цену валют по их реальной покупательской способности. Гривна оказалась среди самых недооцененных валют мира.

Индекс Биг Мака, который регулярно рассчитывает издание The Economist, свидетельствует, что украинская гривна является одной из наиболее недооцененных валют в мире. Так, Биг Мак в Украине стоит 62 гривны, тогда как его стоимость в США равняется 5,66 долларам. Из этого следует, что один доллар, по Индексу Биг Мака, должен торговаться по цене 10,95 грн.

Примечательно, что официальным обменным курсом, который НБУ установил на 13 января, является 28,05 грн за доллар.

Таким образом, согласно Индексу Биг Мака, украинская гривна является недооцененной по отношению к доллару на 61%.

[ + – ] Гривна является недооцененной по отношению к доллару на 61% Фото: скриншот

Ниже Украины в рейтинге "недооцененности национальных валют" находятся лишь четыре страны: стали ЮАР (-61,9%), Турция (-64,5%), Россия (-68%) и Ливан (-68,7%). Переоцененными по отношению к американскому доллару стали валюты трех стран: Норвегия (+7,5%), Швеция (+12,6%) и Швейцария (+28,8%).

Напомним, летом 2020 года "Индекс Биг Мака" показывал, что доллар в Украине должен стоить 10,33 грн. Примечательно, что тогда гривна оказалась на четвертом с конца месте среди самых недооцененных валют мира.