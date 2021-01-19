Идея организовать поставки газа от “независимых компаний” из России обречена на неудачу, - эксперты

Специалист по нефтегазовому сектору утверждает, что в РФ нет независимых от "Газпрома" экспортеров газа.

Михаил Крутихин, российский аналитик и специалист по нефтегазовому сектору, комментируя заявление вр.и.о. министра энергетики Юрия Витренко касательно возможных поставок газа "независимыми компаниями" из России, заявил, что такая идея обречена на провал. По его словам, в РФ нет независимых от "Газпрома" экспортеров газа.

"У меня есть сомнения относительно такой перспективы. Российский закон "Об экспорте газа" закрепляет монополию экспорта за владельцем и оператором российской газотранспортной сети, то есть за "Газпромом". Независимых экспортеров газа по трубопроводам в России нет. Трубопроводный экспорт из России без "Газпрома" нелегитимен", — рассказал Михаил Крутихин.

Мнение эксперта подтвердил народный депутат Украины Сергей Рахманин, который прокомментировал идеи организации независимых поставок из Российской Федерации.

"Не думаю, что можно организовать поставки газа без доброй воли Газпрома. Я считаю, это непродуманное, несвоевременное высказывание, которое позволил себе господин Витренко. Я не верю, не представляю в России независимых компаний. Если считать "Роснефть" независимой компанией, то можно считать АР Крым независимым государством. Это за границами здравого смысла", — отметил Сергей Рахманин.

Как ранее сообщалось, вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что разблокирование экспорта газа от российских независимых добывающих компаний и экспорт газа из Центральной Азии выгодны Украине.