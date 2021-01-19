Ідея організувати постачання газу від "незалежних компаній" з Росії приречена на провал, — експерти

Спеціаліст з нафтогазового сектору стверджує, що в РФ немає незалежних від "Газпрому" експортерів газу.

Михайло Крутіхін, російський аналітик і фахівець з нафтогазового сектору, коментуючи заяву т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка щодо можливого постачання газу "незалежними компаніями" з Росії, заявив, що така ідея приречена на провал. За його словами, в РФ немає незалежних від "Газпрому" експортерів газу.

"У мене є сумніви щодо такої перспективи. Російський закон" Про експорт газу "закріплює монополію експорту за власником і оператором російської газотранспортної мережі, тобто за" Газпромом ". Незалежних експортерів газу по трубопроводах в Росії немає. Трубопровідний експорт з Росії без" Газпрому "нелегітимний", — розповів Михайло Крутіхін.

Думку експерта підтвердив народний депутат України Сергій Рахманін, який прокоментував ідеї організації незалежних поставок з Російської Федерації.

"Не думаю, що можна організувати поставки газу без доброї волі Газпрому. Я вважаю, це непродумане, несвоєчасне висловлювання, яке дозволив собі пан Вітренко. Я не вірю, не уявляю в Росії незалежних компаній. Якщо вважати "Роснефть" незалежною компанією, то можна вважати АР Крим незалежною державою. Це за межами здорового глузду ", — зазначив Сергій Рахманін.

Як раніше повідомлялося, т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив, що розблокування експорту газу від російських незалежних видобувних компаній і експорт газу з Центральної Азії вигідні Україні.