Приватбанк сменит главу правления

До назначения нового председателя правления ПриватБанка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

23 января истекает срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, сообщает пресс-служба Приватбанка. Согласно украинскому законодательству, окончание контракта требует проведения нового конкурсного отбора, что обеспечит независимость и профессионализм избранного руководителя.

До назначения нового председателя правления ПриватБанка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

Шэрон Искья, председатель Наблюдательного совета ПриватБанка, выразила благодарность Петру Крумханзлу за его профессионализм, настойчивость и мужество в защите интересов банка и миллионов его вкладчиков: «От имени Наблюдательного совета и от своего имени я хочу поблагодарить Петра за то, что он возглавлял ПриватБанк в течение трех лет чрезвычайных вызовов и за его большой вклад, благодаря которому банк имеет так много достижений».

Немного фактов из биографии Петра Крумханзла: (1966 г.р.) чешский математик, банкир. Высшее образование получил в Карлов университете в Праге. Там же защитил докторскую диссертацию по математике. Его карьера стартовала в чешском Raiffeisenbank CZ и украинском Райффайзен Банк Аваль. Занимался управлением и консалтингом в сфере финансовых услуг в нескольких странах ЕС. Его последний опыт работы был связан Китаем, где Крумханзл занимал должность члена правления по операционным вопросам банка Home Credit.

Стоит отметить, что Приватбанк — крупнейший банк Украины, который занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли. Являясь крупнейшим сберегательным специализированным банком он обслуживает треть вкладов населения страны.

В рамках акции "Обыкновенное чудо" от благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!" и Mastercard собрали 10 млн грн.